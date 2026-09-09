Sofía “La Reini” Gonet se probó diferentes prendas de látex frente a sus seguidores y, fiel a su estilo, acompañó cada cambio de look con comentarios que rápidamente despertaron repercusiones.

La ex MasterChef Celebrity comenzó mostrando una camisa translúcida de látex que combinó con un jean abierto, calzado a tono, collares con cruces y diferentes anillos plateados. Al sentir el particular material de la prenda, lanzó entre risas: “Miren lo que es esto. Huele a globo”.

LOS LOOKS DE LÁTEZ DE SOFÍA “LA REINI” GONET

Lejos de quedarse con una sola propuesta, La Reini mostró una llamativa campera estilo bomber, confeccionada en látex, con textura simil cocodrilo y grandes hebillas metálicas en la parte delantera.

“Estoy full látex. No entienden lo que pesa esto. Es pesada, pesada, pesada como yo”, comentó mientras enseñaba los detalles de la prenda y reaccionaba al peso que tenía.

CRÉDITO: INSTAGRAM

LOS COMENTARIOS QUE RECIBIÓ LA REINI POR SUS LOOKS

La comparación con los preservativos se convirtió rápidamente en una constante entre las respuestas. “Amo el outfit de preservativo”, “Ahora eres la niña profiláctico” y “Sos un preservativo caminando”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Otros usuarios directamente cuestionaron la elección del material: “Te amo Sofía, pero te pasaste cinco pueblos. El látex se usa para otra cosa”, comentó uno de sus seguidores.