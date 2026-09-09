Después de quedar eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, Pincoya emprendió el regreso a Chile para reencontrarse con su hijo Felipe. Sin embargo, cuando parecía que su paso por la Argentina había terminado, un inconveniente en Migraciones puso en riesgo su viaje.

La exparticipante contó a través de sus redes sociales que fue retenida en Aeroparque Jorge Newbery debido a la falta de una documentación relacionada con el tiempo que permaneció en el país mientras participaba del reality de Telefe.

“No me dejaban salir de la Argentina porque faltaban unos documentos que no les enviaron. Llamé a los de la producción del programa y nadie me contestó. Después se solucionó, pero estuve muy angustiada”, relató Pincoya sobre el inesperado episodio.

Picoya explotó contra Gran Hermano. Crédito: Captura

PINCOYA CONTÓ EL DRAMA QUE VIVIÓ ANTES DE VOLVER A CHILE

Según explicó la chilena, el problema apareció cuando llegó al control para completar los trámites de salida del país. Allí le comunicaron que necesitaban recibir un documento antes de permitirle continuar con su viaje.

“No puede pasar usted porque nos tienen que mandar un papel por el tiempo que estuvo acá”, recordó sobre la explicación que recibió. La situación despertó su preocupación, especialmente porque no sabía que necesitaba esa documentación y no lograba comunicarse con la producción de Gran Hermano.

En medio de la incertidumbre, Pincoya destacó el acompañamiento de otros pasajeros: “Por suerte en la fila había gente chilena haciéndome el aguante. Yo desconocía lo del papel. Me entró el susto”.

Finalmente, el inconveniente administrativo pudo solucionarse y Pincoya logró abordar su vuelo rumbo a Chile. Ya instalada nuevamente en su país, la exjugadora comenzó a recorrer distintos programas de televisión tras su participación en Gran Hermano.