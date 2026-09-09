¿Qué pasa cuando el cuerpo empieza a sonar y la música empieza a moverse?

Esa es la pregunta que propone IM\PULSO, una experiencia escénica que reúne tango, tap, percusión y música en vivo para construir una propuesta atravesada por el ritmo, la improvisación y el movimiento.

El espectáculo se presenta todos los domingos de septiembre a las 20:30, en el Teatro Asterión, ubicado en Zelaya 3122, Buenos Aires, con entradas a precios populares.

IM\PULSO: cuando el cuerpo también se convierte en música

Mientras la orquesta de tango toca en vivo, los bailarines de tap atraviesan el escenario utilizando el sonido de sus pies como un elemento musical más. De esta manera, el cuerpo deja de ser solamente movimiento para convertirse también en instrumento.

El tango aporta identidad y tradición, mientras que el tap suma una fuerte dimensión percusiva. El resultado es un espectáculo en el que bailarines y músicos construyen una conversación permanente a través del ritmo y la improvisación.

Quiénes forman parte de IM\PULSO

La experiencia escénica cuenta con la idea de Felicitas Viader, la dirección y coreografía de Agustín Almirón y la dirección musical de Pablo Valle.

El elenco está integrado por:

Agustín Almirón

Rocío Arévalo

Mario Rizzo

Sol Irupe

Alejandro Segovia

La orquesta está conformada por:

Mayumi Urgino , en violín

Nicolás Velazquez , en bandoneón

Gerardo Solnie , en percusión

Tabaré Leyton , en voz

Pablo Valle, en piano

Cuándo y dónde ver IM\PULSO

IM\PULSO se presenta todos los domingos de septiembre a las 20:30 en el Teatro Asterión, ubicado en Zelaya 3122, Buenos Aires.

Las entradas tienen un valor de $30.000, mientras que la entrada solidaria cuesta $25.000.

Entradas disponibles a través de Alternativa Teatral.