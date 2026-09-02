“La mujer dormida” regresa al escenario del Teatro El Vitral (Rodríguez Peña 344, CABA) para su segunda temporada, bajo la dirección y dramaturgia de Jorge Filippis.

El estreno está previsto para el sábado 5 de septiembre a las 19:30, con entradas disponibles a través de Alternativa Teatral.

La propuesta reúne en escena a Lucía Milone, Alejandro Vera y Edgardo Vázquez, quienes dan vida a una historia atravesada por el misterio, la memoria y la búsqueda de identidad.

La mujer dormida.

La trama se desarrolla durante una noche de tormenta, cuando Patricia despierta sin recuerdos y se enfrenta a su marido y su hijo en un intento desesperado por reconstruir su pasado.

Una trama que desafía los límites entre realidad y recuerdo

A lo largo de la obra, Patricia se sumerge en un mar de recuerdos fragmentados y preguntas sin respuesta. El relato pone en jaque la certeza de la realidad: ¿es lo que vemos o lo que los demás nos devuelven como reflejo? La reconstrucción de su historia personal se vuelve cada vez más compleja, mientras la imagen de su vida se distorsiona como un reflejo en el agua.

La mujer dormida.

La puesta en escena apuesta al misterio y a la fragilidad de la memoria, invitando al público a acompañar a la protagonista en una búsqueda donde cada recuerdo puede abrir nuevas incógnitas.

Una experiencia teatral sobre la fragilidad de la identidad

“La mujer dormida” explora la dificultad de reconocerse cuando los recuerdos y las personas cercanas dejan de ser fuentes de certeza. La obra propone un recorrido emocional y psicológico, en el que la identidad se pone en juego y la verdad parece siempre escurrirse.

El regreso de la obra al Teatro El Vitral promete una experiencia intensa, en la que el espectador es parte de la reconstrucción de una vida marcada por la duda y la búsqueda de sentido.