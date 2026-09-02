Carolina Trippar tomó una importante decisión personal en medio de su tratamiento contra el cáncer de mama con metástasis que le diagnosticaron meses atrás.

Después de seis meses formando parte de #TodoLoContrario, la creadora de contenido anunció en vivo que dejará Streams Telefe para priorizar su recuperación.

Visiblemente emocionada, Trippar comunicó la noticia frente a Bofe, Leandro Saifir y Ulises Apóstolo. “Mañana voy a estar viéndolos y no sé cómo va a ser. Pero, sí, hoy es mi último programa”, expresó al confirmar su salida.

CARO TRIPPAR EXPLICÓ POR QUÉ DECIDIÓ DEJAR STREAMS TELEFE

La influencer reconoció que durante los últimos meses intentó mantener sus compromisos laborales mientras atravesaba estudios médicos, tratamientos y diferentes actividades cotidianas. Sin embargo, el desgaste terminó llevándola a replantearse sus prioridades.

“Saben que estoy pasando por un cáncer y me aparecieron un montón de cosas y estudios, y seguí con todo, sumándole ir al gimnasio, que esto, que lo otro, que la tomografía, y llega un momento en el que ya no lo puedo sostener”, explicó.

Trippar también contó que quiere permanecer más tiempo en su casa y acompañar a Milo, su hijo de un año y medio. “Necesito estar más tiempo en casa. Me lleva mucho tiempo venir acá, estoy muy cansada. Y está Milo también”, sostuvo.

Antes de despedirse, agradeció especialmente a sus compañeros y a la producción por haberla acompañado durante una etapa particularmente sensible de su vida. “Tomé este proyecto porque quería trabajar en equipo. Nunca había trabajado en equipo. Me tocó el mejor equipo, real. Yo los amo”, aseguró.

Crédito: Telefe

LA EMOTIVA DESPEDIDA DE CARO TRIPPAR

La creadora de contenido destacó que el streaming también funcionó como un espacio de distracción mientras enfrentaba su enfermedad. “Aprendí mucho de cada uno de ustedes. Me divertí mucho, conocí mucha gente, me hicieron distraerme también en momentos en los que tenía que venir acá a fingir demencia y a pasarla bien”, expresó.

Además, dejó en claro que su salida no está relacionada con una nueva propuesta laboral. “No me voy a ningún otro proyecto, no me voy a la competencia”, bromeó antes de prometer que regresará como invitada.

Caro Trippar. CRÉDITO: Captura de video.

Caro Trippar reveló públicamente en julio que había sido diagnosticada con cáncer de mama a los 34 años. Según relató entonces, inicialmente creyó que las molestias que sentía en el pecho izquierdo estaban relacionadas con una mastitis producto de la lactancia. Después de realizarse diferentes estudios, los médicos detectaron un tumor y posteriormente una biopsia confirmó el diagnóstico y la presencia de metástasis en la axila.

Desde que hizo pública la enfermedad, Trippar utiliza sus redes sociales y su canal de YouTube para contar cómo avanza el tratamiento y concientizar sobre la importancia de los controles médicos. Ahora, decidió reducir sus compromisos profesionales para concentrar sus energías en su salud y su familia.