En medio de las versiones sobre una posible salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid, el presidente del club, Enrique Cerezo, despejó todas las dudas y confirmó que el delantero argentino seguirá en el equipo.

En diálogo con Flavia Palmiero en el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine), el dirigente fue contundente: “Nunca quisimos venderlo. Es un jugador al que tenemos muchísimo cariño y queremos que esté con nosotros para conseguir títulos y triunfos”.

Julián Álvarez (Foto: AFP).

Cerezo explicó que, aunque recibieron ofertas de otros clubes, la decisión del Atlético fue siempre la misma. “Nosotros hemos recibido oferta de dos clubes y les dijimos que no. Del Barcelona, al principio, no recibimos ninguna oferta y cuando llegó, la verdad es que no nos interesó porque no queríamos vender a Julián Álvarez”, detalló.

QUÉ DIJO ENRIQUE CEREZO DE LA SALUD MENTAL DE JULIÁN ALVÁREZ: “CON NUESTRA AYUDA VA A SALIR ADELANTE”

El presidente del Atlético de Madrid remarcó el apoyo que el club le brinda al delantero argentino, especialmente tras los rumores y el difícil momento que atravesó. “Estamos con él para ayudarle y para que realmente vuelva a ser el Julián que ha sido siempre, un magnífico jugador y uno de los más importantes de Europa”, afirmó.

Consultado sobre el aspecto psicológico y el acompañamiento al futbolista, Cerezo fue claro: “Ponemos todos los medios a nuestro alcance para ayudarle a salir de este tema. Es un chico joven, amable, divertido, que sabe que el fútbol es su profesión. Solo con nuestra ayuda va a salir adelante de esto sin ninguna duda”.

Julián Álvarez y Enrique Cerezo (Foto: Atlético Madrid).

Sobre la relación con el entrenador, Diego Simeone, Cerezo destacó: “La relación del Cholo con Julián es maravillosa. El Cholo ya lo ha dicho: va a hacer lo que haga falta para ayudar al equipo y a Julián. Entre todos lo vamos a conseguir”.

EL PRESIDENTE DEL ATLÉTICO MADRID SOBRE JULIÁN ÁLVAREZ: “ES FUNDAMENTAL EN EL EQUIPO”

En el ida y vuelta con el programa de Ciudad Magazine, Enrique Cerezo también se refirió al rol de Julián Álvarez en el plantel y su importancia para los objetivos del club. “Nosotros queremos ganar todo, como todos los equipos, y necesitamos de buenos jugadores y él es fundamental en el equipo”, aseguró.

Julián Álvarez y Diego Simeone (Foto: redes sociales).

El presidente contó que el delantero jugó unos minutos en el último partido contra el Málaga y que la decisión de incluirlo en el once titular depende del entrenador. “Simeone tiene la misma confianza en él que todos nosotros. No hay ningún problema en que siga siendo titular”, sostuvo.

EL MENSAJE DE ENRIQUE CEREZO A LOS HINCHAS ARGENTINOS POR EL CASO DE JULIÁN ÁLVAREZ

En el cierre de la entrevista con Flavia Palmiero, Enrique Cerezo envió un mensaje de tranquilidad a los fanáticos argentinos y del Atlético: “Que no se preocupen todos los argentinos, que Julián va a salir adelante. Todos estamos con él y aquí le queremos. Esperemos que vuelva a ser el Julián de siempre”.

Sobre la próxima temporada, el presidente fue cauto pero optimista: “Hay que esperar el campeonato porque hay muy buenos equipos en España. Tenemos la Liga, la Copa del Rey, la Champions… son muchos títulos los que nos jugamos y él es una pieza fundamental en el equipo”.

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