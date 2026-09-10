Tan Biónica llega al Movistar Arena. Chano, Bambi, Diega y Seby se reencuentran con su público en el escenario porteño para una nueva noche inolvidable: sus clásicos, las canciones de El Regreso y ese clima inconfundible que solo Tan Biónica genera cuando arrancan los primeros acordes.

CUÁNDO SON LOS SHOWS DE TAN BIÓNICA

Después de convocar a más de medio millón de personas en su regreso a los escenarios y de agotar tres Vélez ante más de 120.000 este año, una de las bandas más convocantes del país agotó sus dos primeras fechas en el Movistar Arena - 11 y 12 de febrero- y ya anunció dos shows más: sábado 24 y domingo 25 de abril.

Las canciones de El Regreso y los clásicos de siempre se encontrarán en una misma noche, en un reencuentro entre la banda y las generaciones que crecieron con su música.

Tan Biónica suma dos shows en el Movistar Arena tras agotar sus primeras fechas (foto de prensa)

Luego del reencuentro histórico de 2023, Tan Biónica agotó entradas en tiempo récord y convocó a más de 500.000 personas en su gira “La Última Noche Mágica”, con presentaciones sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena de Buenos Aires, además de shows en Latinoamérica y Europa.

En 2024, esas diez funciones en el Movistar Arena establecieron un récord histórico de mayor cantidad de espectadores en el venue.

Más recientemente, con “El Regreso Tour” agotó tres Vélez y actualmente están recorriendo Argentina, Latinoamérica y España, confirmando el vínculo intacto con su público en todo el país.

Tan Biónica suma dos shows en el Movistar Arena tras agotar sus primeras fechas (foto de prensa)

CUÁNDO PODÉS COMPRAR EL TICKET

La venta general comenzará el viernes 11 de septiembre a las 16 hs a través de del sitio web del Movistar. Con tarjeta de crédito Santander, habrá hasta 6 cuotas sin interés.

Tan Biónica suma dos shows en el Movistar Arena tras agotar sus primeras fechas (foto de prensa)

La banda vuelve al Movistar Arena para una fiesta que combina las dos etapas de su historia. Un cruce entre los himnos que marcaron a una generación y las canciones nuevas que ya se sienten propias, con la producción de nivel internacional que Tan Biónica viene desplegando en la gira de El Regreso.

Una noche pensada para que convivan las dos etapas de la banda: los clásicos que todos saben de memoria y los temas de El Regreso. Un show que reúne a las generaciones que crecieron con Tan Biónica y a las que recién la descubren, con la misma intensidad que la volvió una de las bandas más queridas del país.

GIRA “EL REGRESO TOUR”:

6 de septiembre - Teatro Caupolicán - Santiago de Chile

8 de septiembre - Royal Center - Bogotá

10 de septiembre - Teatro Metropólitan - Ciudad de México

13 de septiembre - Festival Cordillera - Bogotá

18 de septiembre - Antel Arena - Montevideo

19 de septiembre - Antel Arena - Montevideo

20 de septiembre - Antel Arena - Montevideo

25 de septiembre - Fiesta Nacional de los Estudiantes - Jujuy

10 de octubre - Arena Asunción - Asunción

22 de octubre - Razzmatazz - Barcelona

25 de octubre - Live Las Ventas - Madrid

31 de octubre - Estadio Boca Unidos - Corrientes

7 de noviembre - Five Park - Neuquén

14 de noviembre - Estadio Instituto - Córdoba

21 de noviembre - Polideportivo Islas Malvinas - Mar del Plata

22 de noviembre - Polideportivo Islas Malvinas - Mar del Plata

5 de diciembre - Estadio Newell’s Old Boys - Rosario

12 de diciembre - Estadio UNO - La Plata

11 de febrero 2027 - Movistar Arena - Buenos Aires ¡AGOTADO!

12 de febrero 2027 - Movistar Arena - Buenos Aires ¡AGOTADO!

24 de abril 2027 - Movistar Arena - Buenos Aires ¡NUEVA FECHA!

25 de abril 2027 - Movistar Arena - Buenos Aires ¡NUEVA FECHA!