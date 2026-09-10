En el final de su serie de presentaciones en México, Tini Stoessel sorprendió al público con un mensaje cargado de significado. La artista, que viene de recorrer distintos países con su espectáculo Futttura, eligió palabras que fueron interpretadas como una clara referencia al conflicto que mantiene con su padre, Alejandro Stoessel, en medio de versiones sobre una disputa legal y económica por los derechos de su carrera.

Durante el show en Monterrey, Tini agradeció el apoyo de sus fans y destacó el esfuerzo personal que implicó la creación de su último espectáculo. “Amo hacer Futttura porque escribí hasta la coma de este show, es muy mío, en cada show que hago dejo mi corazón y mi alma”, expresó la cantante, subrayando su rol protagónico en la producción y dejando de lado cualquier mención a su padre, quien hasta hace poco oficiaba como su manager.

Tini y Danna. Foto: prensa

En los últimos meses, crecieron los rumores sobre un distanciamiento entre Tini y su familia, especialmente con su padre. Las versiones apuntan a diferencias por la administración del patrimonio y los derechos sobre la carrera de la artista. Incluso, trascendió que Tini habría solicitado una auditoría sobre sus bienes para tomar mayor control, lo que habría generado un quiebre con sus padres y su hermano, Francisco.

Leé más:

Tini Stoessel terminó su gira por México y Rodrigo de Paul reaccionó a una de sus fotos: “¡Esos tubos!”

TINI STOESSEL SORPRENDIÓ CON UN MENSAJE EN PLENO SHOW EN MEDIO DE SU CONFLICTO CON SU PADRE

Aunque ni Tini ni Alejandro Stoessel confirmaron públicamente la situación, el silencio y los gestos en el escenario alimentaron las especulaciones. En su discurso, la cantante agradeció a su equipo de bailarines, músicos y técnicos, pero evitó mencionar a su padre, marcando así el cambio en la relación profesional y personal.

Tini no solo remarcó el trabajo detrás de Futttura, sino que también compartió el valor personal que tuvo el espectáculo en este momento de su vida. “Futttura fue muy sanador y lo sigue siendo, significa mucho para mí. Entiendo que para ustedes también. Quiero agradecerles nuevamente, ojalá pueda volver pronto”, dijo ante el público mexicano.

Tini Stoessel compartió la foto más tierna con su papá Alejandro en pleno tour

El cierre de su mensaje fue aún más contundente. “Me gusta que acá se sientan en libertad, de ser como quieran ser, con quien quieran estar y no tener miedo, que no se sientan encerrados, lo más lindo de la vida es cuando de verdad aprendés a ser libre”, reflexionó Tini, en una frase que muchos interpretaron como una referencia directa a su situación familiar y a la búsqueda de autonomía. Tras el paso por México, Tini Stoessel continuará su gira por Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador.

Leé más:

Se supo quiénes son los periodistas que Alejandro Stoessel tendría en la mira

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.