Simón Natanael Alvarenga, popularmente conocido como Callejero Fino, continúa privado de su libertad tras ser arrestado el pasado domingo 30 de agosto en la localidad de Villa La Ñata, partido de Tigre.

A 11 días del operativo policial, se conocieron los detalles judiciales y los factores de peso que le impiden recuperar la libertad.

En el programa Puro Show, la periodista Fernanda Iglesias reveló los entretelones de la detención y explicó por qué la Justicia mantiene tras las rejas al cantante de RKT.

Por qué no liberan a Callejero Fino a 11 días de su detención (captura de eltrece)

“Iban al cumpleaños del novio de María Becerra”: los detalles de la detención

Según relató Fernanda Iglesias al aire, el cantante circulaba junto a su primo, Steven Joel Rica, cuando fue frenado por la policía en un operativo de rutina. El vehículo en el que viajaban llamó la atención de las autoridades desde el primer momento.

“Callejero Fino estaba en la camioneta con su primo. Iban al cumpleaños del novio de María Becerra. ¿Por qué los detienen? Porque la camioneta no tenía patente y tenía el parabrisas polarizado, no se veía nada. Los policías se encuentran con una camioneta donde no ven quién está adentro y que no tiene patentes”, detalló la periodista.

Al momento de exigir la identificación, los problemas para el músico comenzaron a multiplicarse: “Los detienen, señores, documento. ¿Qué pasa? No tenían los documentos. ‘No, es que me los robaron, tengo mi Argentina’. No, Mi Argentina no. Tiene que tener el documento físico”, explicó Iglesias sobre la primera insólita excusa de los ocupantes.

Callejero Fino fue trasladado a la fiscalía (captura de América TV)

Respecto a la falta de las chapas patentes, el artista argumentó que se las habían sustraído durante el rodaje de un videoclip horas antes.

Sin embargo, al no presentar la denuncia policial correspondiente, los efectivos procedieron a inspeccionar el vehículo. “Abren la guantera y estaba el arma, la Glock .40. Bueno, ahí ya cambia”, remarcó la panelista.

Callejero Fino (Foto: captura Telefe)

Pistola sin numeración y peritajes clave

El hallazgo de la pistola derivó en una imputación por portación ilegal de arma de fuego de guerra y supresión de numeración de objeto registrado, ya que la numeración visible del arma había sido borrada.

A pesar de que el entorno del cantante intentó despegarlo del hecho asegurando que la camioneta es utilizada por varias personas, los avances en la investigación juegan en su contra. “En la causa se constituye como portación ilegal de arma de fuego de guerra con supresión de la numeración porque no la tenía, estaba como lijada. Ahora, ¿qué pasó? Están investigando porque afloró la numeración del arma, entonces ahora pueden ver la trazabilidad de esta pistola”, precisó Iglesias.

Además, la Justicia sumó registros de cámaras de seguridad para verificar el recorrido del vehículo y contrastar las declaraciones: “Consiguieron videos donde se ven los movimientos de la camioneta. Esas cosas lo van complicando y se van investigando para ver si lo van a dejar libre o si va a seguir en prisión preventiva”.

El antecedente penal que frena su excarcelación

El verdadero motivo por el cual la Justicia no le otorga la libertad a Callejero Fino radica en su prontuario. A diferencia de un ciudadano sin antecedentes, el músico ya cuenta con una condena previa de peso en la Justicia penal.

“Él fue condenado por algo que está en el top 5 de los peores delitos que hay en el Código Penal: robo con armas, con lesiones y uso de menores. Fue condenado a 7 años y 6 meses por eso. Cumplió 5 años de condena efectiva y 2 años y 6 meses en su casa con la tobillera”, recordó Fernanda Iglesias.

Debido a esta condena previa por un delito grave, el artista no tiene la posibilidad de recibir una pena en suspenso o ser excarcelado fácilmente. “Si lo condenan ahora o pasara algo con una condena, aunque sea de un mes, la tiene que cumplir efectivamente porque él ya tiene antecedentes”, concluyó la periodista, dejando en claro por qué el referente del RKT continúa tras las rejas.