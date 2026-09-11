El vínculo entre Carmen Barbieri y Evelyn Botto parecía ser muy bueno, pero las recientes declaraciones de la conductora llamaron la atención y dejaron entrever que los celos podrían estar presentes. Es sabido que la relación entre la conductora y su hijo, Fede Bal, siempre fue muy cercana pero, esta vez, la conductora protagonizó un particular reclamo que involucró directamente a la actriz.

Este miércoles 9 de septiembre, Carmen Barbieri estuvo como invitada en Sería Increíble, el programa de streaming de OLGA, y sorprendió al comunicarse en vivo con su hijo para hacerle un inesperado reproche.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a Fede: “¿Dónde pasaste el 24 de diciembre pasado y con quién?”. Entonces, el actor respondió: “En Nueva York con mi novia”. Fue entonces cuando llegó el reproche de Carmen.

Carmen Barbieri apuntó directamente contra Evelyn Botto (Video: OLGA)

CARMEN BARBIERI APUNTÓ CONTRA EVELYN BOTTO

Tras sacar el tema del viaje de fin de año, Carmen Barbieri le preguntó a Fede: “¿A mí dónde me dejaste? ¿No habíamos quedado que íbamos a Nueva York juntos? ¿Por qué me dejaste? ¡No te lo voy a perdonar nunca!”.

Ante el reclamo de su madre, Fede intentó poner paños fríos y respondió con humor: “Es muchísimo, mamá, es muy temprano para este reclamo”. Sin embargo, Carmen no se quedó ahí y apuntó directamente contra Evelyn Botto.

Con tono irónico, lanzó una contundente frase: “Me dejaste por Eve, Eve me sacó a mi hijo y al personaje de Úrsula en La Sirenita, ¿qué más quiere?”. El comentario de la conductora no pasó desapercibido y explotó en redes.