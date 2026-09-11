El vínculo entre Carmen Barbieri y Evelyn Botto parecía ser muy bueno, pero las recientes declaraciones de la conductora llamaron la atención y dejaron entrever que los celos podrían estar presentes. Es sabido que la relación entre la conductora y su hijo, Fede Bal, siempre fue muy cercana pero, esta vez, la conductora protagonizó un particular reclamo que involucró directamente a la actriz.
Este miércoles 9 de septiembre, Carmen Barbieri estuvo como invitada en Sería Increíble, el programa de streaming de OLGA, y sorprendió al comunicarse en vivo con su hijo para hacerle un inesperado reproche.
Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a Fede: “¿Dónde pasaste el 24 de diciembre pasado y con quién?”. Entonces, el actor respondió: “En Nueva York con mi novia”. Fue entonces cuando llegó el reproche de Carmen.
CARMEN BARBIERI APUNTÓ CONTRA EVELYN BOTTO
Tras sacar el tema del viaje de fin de año, Carmen Barbieri le preguntó a Fede: “¿A mí dónde me dejaste? ¿No habíamos quedado que íbamos a Nueva York juntos? ¿Por qué me dejaste? ¡No te lo voy a perdonar nunca!”.
Ante el reclamo de su madre, Fede intentó poner paños fríos y respondió con humor: “Es muchísimo, mamá, es muy temprano para este reclamo”. Sin embargo, Carmen no se quedó ahí y apuntó directamente contra Evelyn Botto.
Con tono irónico, lanzó una contundente frase: “Me dejaste por Eve, Eve me sacó a mi hijo y al personaje de Úrsula en La Sirenita, ¿qué más quiere?”. El comentario de la conductora no pasó desapercibido y explotó en redes.