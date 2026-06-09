Uno de los amores de la juventud de María Rosa Fugazot fue Santiago Bal, y como muestra de la admiración, respeto y cariño que sentía por la artista Federico Bal fue a su velatorio, y además habló sobre ese romance y la reacción de su mamá frente a eso.

“Se han amado mucho con mi papá. Tuvieron una historia muy linda”, resumió Fede el vínculo sentimental de María Rosa con Santiago, su padre.

Risueño, luego contó: “Hace un tiempo con mi mamá pudieron recordarla. Mujeres que han amado mucho a un mismo hombre, con el tiempo... Ser artista y amar a la misma persona en esta profesión, con dos comediantes hablando de mi viejo, son cosas que no puedo uno no se puede olvidar”.

Los conmovedores posteos que Fede Bal le dedicó a Santiago: "¿Hace cuánto que no le decís 'te quiero' a tu viejo?"

Cuándo fue el romance de María Fugazot y Santiago Bal

“Fue en dos momentos distintos de la vida de mi viejo, pero fueron dos mujeres que amaron mucho a mi viejo”, enfatizó.

María Rosa Fugazot (Foto: Movilpress)

Según Fugazot, el amor habría sido a los 20 años de él.

“Mostrar que dos mujeres se ríen de haber amado al mismo es muy lindo cuando ves tanta pelea y tanta discusión entre mujeres, a veces por un chabón. Hubo mucho respeto y humor”.

La charla fue con Bal ya fallecido, en tono ameno que Fede pidió si se podía recuperar, y acá está:

La entrevista de María Rosa Fugazot y Carmen Barbieri en que hablaron de Santiago Bal, su hombre en común