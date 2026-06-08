La muerte de María Rosa Fugazot generó una profunda tristeza en el mundo artístico argentino. Dueña de una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, la actriz dejó una huella imborrable en varias generaciones de espectadores y colegas.

En medio de las repercusiones por su partida, volvieron a cobrar relevancia unas declaraciones que había realizado el 16 de mayo de 2023 durante una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde fue consultada sobre cómo imaginaba ese momento inevitable que hoy enluta al espectáculo nacional.

CÓMO QUERÍA SER RECORDADA MARÍA ROSA FUGAZOT

Durante aquella conversación, la actriz habló con emoción sobre el cariño que recibía del público después de décadas de carrera.

“Me alegra infinito ver la cantidad de gente que me quiere, me recuerda y me abraza, y que hay una comunicación después de tantos años entrando en la televisión de cada uno”, expresó.

Lejos de enfocarse en los reconocimientos o los éxitos profesionales, Fugazot destacó el orgullo que sentía por su familia y por los valores que transmitió a sus hijos.

“Mis hijos me salieron maravillosos, trabajadores igual que yo. Respetuosos también y siguen manteniendo su familia con ese trabajo y de su amor”, afirmó.

Luego reveló cuál era el legado que deseaba dejar. “Me gustaría que me recuerden como una mujer normal, que siempre vivió de su trabajo”, señaló.

Y agregó una frase que hoy adquiere un significado especial: “Sé que soy muy querida y me alegra infinitamente saber que los recuerdos hacia mí serán cálidos y tiernos”.

María Rosa Fugazot (Foto: Movilpress)

LA CONMOVEDORA MIRADA DE MARÍA ROSA FUGAZOT SOBRE LA MUERTE

Uno de los momentos más profundos de aquella entrevista llegó cuando fue consultada sobre el miedo a la muerte.

Con serenidad, la actriz explicó que nunca sintió temor frente a esa posibilidad porque creía que sería una oportunidad para reencontrarse con quienes marcaron su vida.

“No le tengo miedo a la muerte porque yo siempre tuve la idea de que me voy a encontrar con la gente que amo. Voy a encontrar a mi papá, a mi mamá, a mi abuela y a mis tíos”, reflexionó.

Sin embargo, reconoció que había un aspecto que sí le provocaba angustia. “Lo único que me angustia es el nunca más con respecto a los que quedan”, confesó.

Y concluyó con una frase que hoy conmueve a quienes la admiraban: “Ojalá que Dios me deje verlos desde algún lugar de arriba”.

Las palabras de María Rosa Fugazot, pronunciadas tres años antes de su fallecimiento, reflejan la sensibilidad, la calidez y la mirada humana que la acompañaron durante toda su vida. Hoy, esas declaraciones resuenan como un mensaje de despedida de una de las artistas más queridas de la escena argentina.