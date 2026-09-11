Cada 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro, una fecha dedicada a reconocer la tarea de quienes ejercen la docencia y su importancia en la educación y la formación de generaciones.

La fecha fue elegida en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, quien murió el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay, a los 77 años. Sarmiento fue presidente de la Argentina entre 1868 y 1874 y tuvo un papel destacado en el desarrollo de la educación pública.

Durante su gestión y a lo largo de su vida impulsó la creación de escuelas, la formación de docentes y la expansión de la educación primaria. Por su aporte al sistema educativo, es considerado una de las figuras centrales de la historia de la educación argentina.

¿Desde cuándo se celebra el Día del Maestro?

El 11 de septiembre fue establecido como Día del Maestro en homenaje a Sarmiento y, con el tiempo, la fecha se convirtió en una jornada para reconocer el trabajo de todos los docentes del país.

El Día del Maestro es una fecha conmemorativa y no constituye un feriado nacional, aunque el calendario escolar puede contemplar actividades especiales y actos en las instituciones educativas.