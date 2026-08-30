Antes de convertirse en uno de los referentes del RKT argentino, Callejero Fino tuvo un pasado marcado por la Justicia. Cuando tenía 20 años, fue condenado a seis años de prisión por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y lesiones, y pasó cinco meses en un penal. Luego, continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario en su casa de Presidente Derqui, monitoreado con una tobillera electrónica.

Durante ese tiempo de encierro, el artista encontró en la música una salida. Empezó a dedicarle más tiempo al freestyle, escribió sus primeras canciones y las compartió en redes sociales. Además, organizaba pequeñas fiestas en el patio de su casa, conocidas como las “Juntadas Callejeras”, donde los invitados llevaban alimentos para donar a merenderos del barrio.

El crecimiento de Callejero Fino fue vertiginoso. En octubre de 2021 lanzó “PA TRA RKT”, el tema que marcó un quiebre en su carrera. Como todavía tenía restricciones para salir, grababa parte de sus contenidos en la puerta de su casa para evitar que se activara la tobillera.

Leé más:

CÓMO FUE LA CONDENA QUE CUMPLIÓ CALLEJERO FINO DURANTE SU SALTO A LA FAMA

Con el tiempo, la Justicia le permitió presentarse en boliches y escenarios. El gran salto llegó el 28 de enero de 2022, cuando debutó en el Luna Park.

En agosto de 2023, Callejero Fino anunció que había terminado de cumplir su condena y que recuperaba la libertad plena. A partir de entonces, llevó su historia de encierro a distintas entrevistas y se consolidó como uno de los referentes del género. “No tomé buenas decisiones en mi vida y estuve con gente con la que no tenía que estar”, reconoció en una de esas charlas.

Pero este domingo, el cantante volvió a ser noticia tras ser detenido en Tigre junto a otro hombre. Viajaban en una Volkswagen Amarok sin patente cuando fueron interceptados por la Policía Bonaerense en la zona de Italia y Ruta 27.

En el operativo, los efectivos encontraron a Alvarenga, de 31 años, al volante, y a S. J. R., de 27, como acompañante. Según pudo saber el sitio tn.com.ar, Callejero Fino explicó que se dirigía al cumpleaños del novio de María Becerra, J Rei, pero ambos quedaron detenidos.

Durante la inspección, los agentes hallaron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida, que fue secuestrada junto con la camioneta. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que imputó a los dos por tenencia ilegal de arma de guerra.

El músico tenía previsto presentarse este domingo en el Movistar Arena, pero, según confirmaron fuentes policiales a TN, por el momento no será liberado, por lo que su show quedó en suspenso.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.