Simón Natanael Alvarenga, conocido como Callejero Fino, fue detenido este domingo en Villa La Ñata, partido de Tigre, luego de que la policía bonaerense lo interceptara mientras manejaba una camioneta sin patentes y portaba una pistola Glock calibre .40 –considerada arma de guerra- con la numeración suprimida.

El operativo se realizó en el cruce de la calle Italia y la ruta 27, cerca de los accesos a los principales countries de la zona. El cantante de 31 años iba acompañado por un joven de 27, que también quedó arrestado. Según trascendió, ambos fueron trasladados a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que inició actuaciones por tenencia ilegal de arma de guerra.

Callejero Fino. Crédito: Instagram.

Todo comenzó cuando un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detectó una Volkswagen Amarok circulando sin ningún tipo de identificación visible: no tenía chapas patente ni cartel con el dominio. Ante la irregularidad, los agentes detuvieron el vehículo y constataron que en su interior viajaban dos hombres.

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CALLEJERO FINO, PRESO: LO ENCONTRARON CON UNA GLOCK SIN NUMERACIÓN Y 12 BALAS

El conductor fue identificado como Callejero Fino, referente de la música urbana y el RKT. Durante la requisa, los efectivos hallaron una pistola Glock calibre .40, considerada arma de guerra, con la numeración limada y 12 balas en el cargador. El cantante no tenía permiso de portación.

En el procedimiento participaron efectivos del Destacamento Villa La Ñata, personal del Centro de Operaciones Tigre (COT) y agentes de Policía Adicional (Polad). Según versiones que circularon en medios locales, Callejero Fino habría declarado que se dirigía al cumpleaños del cantante J Rei, pareja de María Becerra. Sin embargo, la infracción de tránsito y la portación ilegal de arma derivaron en la detención de ambos ocupantes.

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La Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez dispuso la aprehensión y el inicio de la causa por tenencia ilegal de arma de guerra.

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LOS ANTECEDENTES PENALES DE CALLEJERO FINO: FUE CONDENADO HACE 10 AÑOS

No es la primera vez que Callejero Fino enfrenta problemas con la Justicia. Cuando tenía 20 años, fue condenado a seis años de prisión por robo. Pasó cinco meses en la cárcel y luego cumplió el resto de la condena bajo arresto domiciliario en su casa de Presidente Perón, con tobillera electrónica.

Durante ese período, el cantante se volcó de lleno a la música y organizaba fiestas en el patio de su casa. Cada vez que tenía un show, debía pedir permiso judicial, y llegó a presentarse en el Luna Park.

Foto: captura Telefe

En 2023, Callejero Fino anunció en sus redes que había cumplido la condena: “En el día de hoy ya no le debo nada a nadie. Soy igual que cada uno de ustedes, estoy completamente libre”, expresó. Tras recuperar la libertad, Callejero Fino ganó notoriedad al participar en el programa de cocina Bake Off Famosos, donde sorprendió con sus habilidades en la repostería y fue considerado uno de los favoritos. Sin embargo, debió renunciar por problemas de agenda vinculados a sus compromisos laborales.

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