El miércoles salió al aire en Telefe un programa muy especial de Bake Off Argentina: los participantes cocinaron con un ser querido y Wanda Nara no perdió la oportunidad de entrevistarlos con picardía.

Uno de los “blancos” de la conductora fue Callejero Fino, quien recibió a su novia Jéssica, y Wanda los “incomodó” con consultas íntimas.

Con el humor y la buena onda que lo caracteriza, el cantante de RKT respondió todo, pero también “le paró el carro” con humor a Nara cuando intentó meterse en las sábanas de la pareja.

ASÍ PRESENTÓ WANDA NARA A JÉSSICA, LA NOVIA DE CALLEJERO FINO, EN BAKE OFF

Wanda Nara: -Voy a presentar al gran amor de Callejero Fino, Jéssica. Vaya con su amor.

Callejero Fino: -Gracias por venir.

Wanda: -Qué lindo el amor y que llegue alguien a ponerle los puntos, porque tu marido es un poco rebelde, Jéssica.

Jéssica: -No, hace caso.

Wanda: -A vos sola te hace caso. ¿Hace cuánto que están juntos?

Jéssica: -Hace 10 años.

Wanda: -Se los ve muy hermosos juntos y en un rato los vamos a ver cocinando.

WANDA NARA LE HIZO PREGUNTAS ÍNTIMAS A CALLEJERO FINO Y ÉL “LE PARÓ EL CARRO”

Wanda: -Calle, ¿son una pareja fogosa?

Callejero Fino: -Pará, Wanda. ¿Qué te pinta? Paparazzi. Querés saber todo (dijo con humor).

Jéssica: -Yo solo pensé que venía a hacer una torta (bromeó).

Wanda: -¿Cómo fue la boda?

Jéssica: -Todavía no nos casamos.

Wanda: -¿Cómo que todavía no hubo boda?

Callejero Fino: -Antes de casarnos, tenemos muchísimos planes juntos. Aparte, cuando me case, quiero tenerla toda.

Wanda: -¿Qué tiene que ver? Te podés hacer igual una fiesta con todos los shows que hacés.

Callejero Fino: -No, pero ella se merece una fiesta de verdad.

Wanda: -Que no te chamuye y si te pidió casamiento que lo haga.

Jéssica: -Lo va a hacer. Tiene palabra... Y la verdad es que todavía no tengo apuro.

Callejero Fino: -Me quiere dejar (risas).

Jéssica: -No, no, no.

