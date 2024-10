Reinstalada en la Argentina tras la separación de Mauro Icardi, Wanda Nara le dio una contundente nota a LAM en la que expresó que tiene el deseo de reconciliarse con el futbolista y dejó bien en claro que con L-Gante solo son amigos.

La aclaración de la empresaria y conductora fue un día después del paso del cantante de RKT por el programa de Susana Giménez, en donde dejó entrever que entre ellos hubo un explosivo romance.

Incluso, Yanina Latorre dijo en el programa de Ángel de Brito que Nara les habría contado a sus íntimos que con L-Gante tuvo el mejor sexo de su vida, afirmación que Wanda negó categóricamente.

WANDA NARA NEGÓ AFFAIRE CON L-GANTE Y ASEGURÓ QUE NUNCA TUXO SEXO CASUAL CON NINGÚN FAMOSO

“Con Elián ya tuve una charla. No me pidió disculpas. Es muy difícil estar en el living de Susana. Creo que se puso nervioso”, le dijo la conductora al notero de LAM.

Seria, continuó: “Hay muchas mentiras, como la que (con él) tuve el mejor sexo de mi vida. Eso no es así. Yo no soy una mina que tiene sexo ocasional, con alguien con quien no tiene nada. Nunca lo hice en mi vida”.

Mirando a cámara, Wanda repitió: “Nunca tuve sexo con ningún compañero de trabajo ni con nadie de ambiente. Cuando dicen tantas tonterías me siento en la responsabilidad de salir a aclarar porque nunca tuvimos sexo. Eso no es verdad”.

Según las palabras de Wanda Nara, con los únicos famosos con los que tuvo relaciones íntimas fueron los padres de sus hijos, Maxi López, con quien estuvo en pareja cinco años, y Mauro Icardi, con quien vivió una historia de amor de diez años y actualmente está en pausa.

