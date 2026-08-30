Después de meses marcados por las versiones de crisis, Valentina Zenere y Sebastián Ortega volvieron a dejar en claro que su relación atraviesa un gran presente. La actriz y el productor celebraron dos años juntos con un romántico viaje a Miami y compartieron algunas postales de la intimidad de sus vacaciones.

A tres meses de que comenzaran a circular fuertes rumores de separación, la pareja eligió alejarse por unos días de Buenos Aires y disfrutar de una escapada a Estados Unidos para festejar su aniversario.

VALENTINA ZENERE Y SEBASTIÁN ORTEGA FESTEJARON SU ANIVERSARIO EN MIAMI

Fue la propia Valentina Zenere quien mostró en Instagram algunos de los momentos que compartió con Sebastián Ortega durante el viaje. “Todo y mucho”, escribió la protagonista de Élite junto a una galería de fotos y un corazón.

En las imágenes se los pudo ver disfrutando de diferentes planes en Miami. Una de las postales mostró a la actriz durante un paseo en yate al atardecer, donde lució un vestido blanco tejido con transparencias. En otra fotografía apareció Sebastián Ortega relajado en la embarcación, mientras que también hubo lugar para una selfie de la pareja.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron su aniversario en Miami tras los rumores de separación. Crédito: Instagram

Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron su aniversario en Miami tras los rumores de separación. Crédito: Instagram

Las vacaciones combinaron jornadas de playa y navegación con salidas nocturnas. Zenere también posó con una microbikini y anteojos de sol, mientras que para una de las noches eligió un vestido negro. Además, la pareja recorrió las calles de Miami a bordo de un convertible.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron su aniversario en Miami tras los rumores de separación. Crédito: Instagram

Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron su aniversario en Miami tras los rumores de separación. Crédito: Instagram

EL ROMÁNTICO DETALLE DE VALENTINA ZENERE Y SEBASTIÁN ORTEGA

Uno de los momentos más especiales del viaje llegó durante la cena de aniversario. La pareja recibió como postre una porción de key lime pie acompañada por la frase “Happy Anniversary!”, detalle que quedó registrado en una de las fotografías.

En la postal, Valentina y Sebastián apoyaron sus manos sobre la mesa y dejaron a la vista el número 9 que ambos llevan tatuado, un símbolo especial que comparten desde hace tiempo.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron su aniversario en Miami tras los rumores de separación. Crédito: Instagram

Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron su aniversario en Miami tras los rumores de separación. Crédito: Instagram

Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron su aniversario en Miami tras los rumores de separación. Crédito: Instagram

La escapada se produjo después de varios meses de especulaciones alrededor de la pareja. En mayo habían trascendido versiones que indicaban que Zenere y Ortega atravesaban una crisis e incluso que se habían separado. Sin embargo, semanas después reaparecieron juntos durante un evento en Buenos Aires.

Ahora, con la celebración de sus dos años de relación y las románticas imágenes desde Miami, Valentina Zenere y Sebastián Ortega volvieron a mostrarse unidos y dejaron atrás los rumores de ruptura.