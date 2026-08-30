Qué es el arroz tapado: la receta peruana con carne, arroz y huevo que fue elegida entre las mejores del mundo

La cocina peruana es una de las más reconocidas del planeta y, además de platos como el ceviche o la causa limeña, cuenta con recetas tradicionales que siguen conquistando paladares por su sabor y sencillez.

Una de ellas es el arroz tapado, una preparación casera que fue destacada por TasteAtlas entre los mejores platos del mundo. Su combinación de arroz, carne picada, huevo duro y aceitunas da como resultado una receta completa, económica y perfecta para compartir en familia.

Su nombre hace referencia a la forma en que se arma el plato: el relleno queda “tapado” entre dos capas de arroz, formando una especie de pastel que luego se desmolda antes de servir.

Qué es el arroz tapado y por qué es tan popular en Perú

El arroz tapado es uno de los platos más tradicionales de la cocina peruana. Se caracteriza por alternar capas de arroz blanco con un relleno preparado a base de carne vacuna picada cocinada con cebolla, ajo, zanahoria, pasta de tomate, aceitunas negras y huevo duro.

Arroz tapado, un plato insignia de la cocina peruana. Foto: Eat Perú

Una vez armado, se presiona ligeramente para que conserve su forma y se sirve desmoldado, decorado con perejil fresco. Habitualmente se acompaña con ensalada verde, palta o plátanos fritos, aunque también puede disfrutarse solo porque se trata de un plato muy completo.

Su éxito radica en que utiliza ingredientes simples y accesibles, pero logra una combinación de sabores y texturas que lo convirtió en un clásico de los hogares peruanos.

Procedimiento

Cocinar el arroz y reservar.

Sofreír la cebolla y el ajo con un poco de aceite.

Incorporar la zanahoria rallada y cocinar unos minutos.

Agregar la carne picada y cocinar hasta que cambie de color.

Sumar la pasta de tomate, condimentar con sal y pimienta y mezclar bien.

Añadir las aceitunas picadas y el huevo duro.

En un molde o taza, colocar una capa de arroz.

Agregar una capa del relleno de carne.

Cubrir con otra capa de arroz y presionar suavemente.

Desmoldar sobre un plato y espolvorear con perejil fresco.

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