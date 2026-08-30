Los dramas de época encontraron un público importante en el streaming y Netflix acaba de sumar una producción que inevitablemente genera comparaciones con Los Bridgerton. Se trata de Mi brillante carrera, una serie australiana que recupera un clásico literario publicado hace más de un siglo.

La ficción tiene 6 capítulos de entre 39 y 48 minutos y está protagonizada por Philippa Northeast, Christopher Chung y Genevieve O’Reilly, con dirección de Alyssa McClelland y Anne Renton.

De qué trata Mi brillante carrera

Ambientada en la Australia rural de comienzos del siglo XX, la historia sigue a Sybylla Melvyn, una joven inteligente, inquieta y decidida a convertirse en escritora. El problema es que su familia y la sociedad esperan de ella algo muy diferente: encontrar un buen marido y adaptarse a las convenciones reservadas para las mujeres de su época.

// Llegó al N°1 en 84 países: la película de menos de dos horas que combina terror apocalíptico y suspenso

Su vida cambia cuando es enviada a Caddagat, la propiedad de su acaudalada abuela, quien pretende convertirla en una joven preparada para ingresar en la alta sociedad y, eventualmente, casarse.

Mi brillante carrera, una serie australiana que recupera un clásico literario publicado hace más de un siglo.

Sybylla, sin embargo, tiene otros planes. Su carácter desafiante llama rápidamente la atención y también aparecen posibles romances. Entre ellos sobresale Harry Beecham, un joven rico.

El tráiler oficial de My Brilllant Career en Netflix.

La posibilidad de formar una familia y acceder a una vida económicamente cómoda obliga entonces a la protagonista a enfrentarse con la pregunta que atraviesa toda la serie: cuánto está dispuesta a resignar para conseguir la independencia y desarrollar su carrera literaria.

La novela australiana publicada en 1901

La serie está basada en My Brilliant Career, la novela que la escritora australiana Miles Franklin publicó en 1901, cuando tenía apenas 21 años. La obra tiene importantes elementos autobiográficos y terminó convirtiéndose en un clásico de la literatura de ese país.

// Netflix: lleva semanas como número 1 con casi 50 millones de visualizaciones

La responsable de adaptar el libro para esta nueva versión fue Liz Doran, quien trabajó en los guiones junto con Sarinah Masukor y Rachael Turk. La producción conserva el conflicto central de Franklin, pero introduce una mirada contemporánea sobre las relaciones, el género y la búsqueda de independencia.

Por qué la comparan con Los Bridgerton

Los romances, los vestidos de época, las grandes propiedades y una protagonista que desafía las reglas sociales explican parte de las comparaciones con Los Bridgerton. Sin embargo, Mi brillante carrera traslada la acción a la Australia de 1900 y coloca la vocación profesional de Sybylla en el centro del relato.

La serie consiguió además una rápida repercusión desde su llegada al catálogo. Durante sus primeros días se ubicó segunda entre las series más vistas de la plataforma a nivel mundial, según los rankings recogidos por medios especializados.

La ficción tiene 6 capítulos de entre 39 y 48 minutos.

Su protagonista también recibió una parte importante de la atención. Northeast, actriz australiana de 31 años, señaló que el personaje le permitió reflexionar sobre la identidad creativa y la decisión de construir una vida propia.

Cómo es el reparto de Mi brillante carrera