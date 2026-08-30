Lioness, la serie de espionaje creada por Taylor Sheridan, estrenó su tercera temporada con una historia que modifica parte de la dinámica de las entregas anteriores y acerca las amenazas cada vez más a la protagonista y su familia.

La temporada 3 cuenta con 8 capítulos y lanza un episodio nuevo cada domingo que se puede ver a través de Paramount+. Además, su final está programado para el 20 de septiembre.

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El elenco vuelve a estar encabezado por figuras como Zoe Saldaña, Nicole Kidman y Morgan Freeman.

De qué trata Lioness temporada 3

Joe McNamara continúa trabajando al frente de operaciones encubiertas de la CIA, pero esta vez el conflicto deja de estar contenido exclusivamente en las misiones internacionales.

Sheridan tomó como punto de partida el Team Lioness, un programa utilizado por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Redes clandestinas, agentes extranjeros y traiciones personales comienzan a confluir mientras fuerzas difíciles de identificar se acercan al entorno de Joe. La protagonista debe mantener el equilibrio entre sus responsabilidades dentro de la agencia y una familia que empieza a quedar mucho más expuesta a las consecuencias de su trabajo.

Kaitlyn Meade y Byron Westfield continúan guiando las operaciones desde los niveles superiores de la CIA. Edwin Mullins también mantiene un papel relevante dentro de la estructura de poder que rodea las decisiones de Joe.

Los cambios que presenta la tercera temporada

Una diferencia importante está en el propio funcionamiento del programa Lioness. Las dos primeras temporadas utilizaron la incorporación de una nueva agente como uno de sus principales motores narrativos.

El tráiler oficial de la temporada 3 de Lioness.

En la primera, Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira) fue reclutada para infiltrarse en el entorno de una organización terrorista. La segunda presentó a Josie Carrillo (Genesis Rodriguez), incorporada para acceder a un cartel y ayudar a impedir un ataque.

Ahora ambas forman parte del universo de la tercera temporada. La presencia conjunta de Cruz y Josie amplía el equipo y permite que la ficción aproveche personajes construidos durante las entregas anteriores, en lugar de reiniciar completamente la estructura con una nueva recluta.

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Otro cambio es el peso de la vida familiar de Joe. Su marido, Neal y sus hijas dejan de funcionar únicamente como el espacio al que la protagonista regresa después de las operaciones: el nuevo conflicto amenaza con introducirse directamente en ese mundo.

La serie inspirada en un programa militar real

Sheridan tomó como punto de partida el Team Lioness, un programa utilizado por las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la guerra de Irak en la década de 2000.

Lioness temporada 3 aprovecha personajes construidos durante las entregas anteriores, en lugar de reiniciar completamente la estructura con una nueva recluta.

Equipos de mujeres fueron empleados para interactuar con mujeres iraquíes en situaciones donde las normas culturales dificultaban que soldados varones lo hicieran. La serie utiliza esa referencia, aunque sus personajes, operaciones y tramas son ficticios.

Cómo es el reparto de Lioness temporada 3