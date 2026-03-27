La expansión del universo televisivo creado por Taylor Sheridan suma un nuevo capítulo con The Madison, una serie protagonizada por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell que, aunque nació como un spin-off de Yellowstone, terminó consolidándose como una historia independiente.

Estrenada este marzo, la primera temporada cuenta con 6 episodios disponibles en Paramount+. La serie, además, ya fue renovada para una segunda temporada incluso antes de su debut, lo que refleja la confianza del estudio en el proyecto.

De qué trata The Madison

The Madison se centra en la familia Clyburn, un grupo de origen neoyorquino que decide trasladarse al valle del río Madison, en Montana, tras atravesar una pérdida devastadora. El cambio de escenario -de la gran ciudad a un entorno rural y aislado- funciona como catalizador de un proceso de duelo, reconstrucción y descubrimiento personal.

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A lo largo de sus episodios, la ficción explora los vínculos familiares y las tensiones internas que surgen en un contexto marcado por el dolor, pero también por la posibilidad de redención. La narrativa, fiel al estilo de Sheridan, combina el drama íntimo con elementos del western contemporáneo, donde la naturaleza y el aislamiento adquieren un peso central.

Michelle Pfeiffer se pone en la piel de Stacy Clyburn.

El contraste entre Montana y Nueva York -dos mundos opuestos- refuerza el viaje emocional de los personajes, que deben adaptarse a una nueva vida mientras intentan dejar atrás su pasado.

Un nuevo capítulo del universo Yellowstone

Aunque inicialmente fue concebida como parte directa del universo de Yellowstone, la serie evolucionó hacia un proyecto autónomo. Esto implica que, si bien comparte el tono y algunos elementos narrativos con la franquicia, no tiene conexión directa con la familia Dutton ni con las historias previas.

El tráiler oficial de la serie The Madison, en Paramount+.

Este movimiento creativo le permite a Sheridan ampliar su universo temático sin quedar atado a una continuidad estricta, apostando por relatos más independientes pero con una identidad estética común: paisajes imponentes, conflictos humanos intensos y una mirada cruda sobre las relaciones familiares.

Producción y equipo creativo

La serie fue creada y escrita por Taylor Sheridan, responsable de éxitos como Yellowstone, 1883 y 1923. La dirección está a cargo de Christina Alexandra Voros, quien ya había trabajado dentro de la franquicia y cuenta con experiencia en este tipo de relatos de corte western.

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Uno de los datos más llamativos de la producción es que se rodaron dos temporadas casi consecutivas, en parte para asegurar la participación de Kurt Russell, lo que demuestra la importancia del actor dentro del proyecto.

Un drama familiar con sello western

Más allá de su origen como spin-off, The Madison apuesta por un enfoque más íntimo que otras series del universo Sheridan. Definida como una historia sobre el duelo y la conexión humana, la serie busca explorar cómo una tragedia puede redefinir los lazos familiares y abrir nuevas oportunidades de reconstrucción emocional.

Apasionado beso entre las dos figuras protagonistas de The Madison.

Cómo es el reparto de The Madison

Reconocidas figuras de cine y televisión, con un fuerte peso de sus protagonistas, son característicos de esta producción que la rompe en el streaming: