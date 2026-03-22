A más de dos décadas de su estreno, 28 días sigue siendo una de esas historias que combinan drama y humor para abordar un tema complejo como las adicciones. Protagonizada por Sandra Bullock y con un papel destacado de Viggo Mortensen, la película volvió a ganar visibilidad gracias a su presencia en plataformas de streaming como Netflix.

Estrenada en el año 2000 y dirigida por Betty Thomas, con guion de Susannah Grant, el largometraje de 103 minutos propone una mirada íntima sobre la recuperación personal.

De qué trata la película 28 días

La historia sigue a Gwen Cummings, una periodista neoyorquina con una vida aparentemente exitosa, pero atravesada por el abuso del alcohol. Tras protagonizar un escándalo en la boda de su hermana -que incluye un accidente con una limusina-, la justicia la obliga a ingresar a un centro de rehabilitación durante 28 días.

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En ese entorno, Gwen se enfrenta a reglas estrictas, terapias grupales y a otros pacientes con historias similares o incluso más complejas. Allí conoce a Eddie Boone, un exjugador de béisbol con problemas de adicción, quien se convierte en una figura clave en su proceso.

28 días se estrenó en el año 2000 y ahora se puede ver en Netflix.

Lejos de aceptar rápidamente su situación, la protagonista atraviesa distintas etapas de negación, resistencia y finalmente transformación. La película construye así un recorrido emocional que combina momentos de humor con escenas profundamente dramáticas, mostrando que la recuperación no es lineal ni sencilla.

La producción se mantiene vigente por su enfoque humano y por evitar caer en clichés, apostando a personajes complejos y relaciones que evolucionan a lo largo del tratamiento.

Un drama sobre adicciones con tono accesible

Uno de los puntos más destacados del filme es su equilibrio entre drama y comedia. No se centra únicamente en el sufrimiento sino que también muestra la importancia del acompañamiento y la comunidad en los procesos de recuperación.

La convivencia en el centro de rehabilitación permite que cada personaje aporte una perspectiva distinta, desde jóvenes en situaciones extremas hasta adultos con carreras truncadas. Esto brinda una dimensión coral que enriquece la historia central.

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Además, la interpretación de Sandra Bullock fue especialmente valorada por su capacidad para transmitir vulnerabilidad sin perder el carisma, mientras que Viggo Mortensen aporta un contrapunto emocional más contenido.

Viggo Mortensen y una etapa previa a su fama masiva

Para muchos espectadores, resulta llamativo ver a Viggo Mortensen en un rol previo a su salto definitivo a la fama global con la saga de El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo.

Un joven Viggo Mortensen, una estrella muy vinculada a la Argentina.

Acá su personaje de Eddie muestra una faceta más íntima y humana del actor, alejada de los papeles épicos que le otorgarían popularidad años después. Este trabajo forma parte de una etapa en la que el estadounidense de origen danés participó en diversos proyectos dramáticos que consolidaron su prestigio en la industria.

Cómo es el reparto de 28 días

El film con esta dupla probada cuenta con un elenco coral que acompaña el proceso de la protagonista dentro del centro de rehabilitación: