El cine argentino tiene una película que logra equilibrar la comedia comercial con una sensibilidad humana profunda. Se trata de Hoy se arregla el mundo, con las actuaciones de Leonardo Sbaraglia, Diego Peretti y Natalia Oreiro, como parte de su elenco de lujo.

Disponible en Netflix y con una duración de 113 minutos, la historia no solo es un viaje por la comedia de enredos, sino un drama existencial sobre la paternidad elegida y los vínculos que se construyen fuera de la biología.

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Ariel Winograd, conocido por éxitos como El robo del siglo y Mamá se fue de viaje, se une aquí al guionista Mariano Vera (Sin hijos). Juntos logran una pieza que evita los golpes bajos, pero que, como señala la crítica, resulta “imposible no emocionarse” ante la vulnerabilidad de sus protagonistas.

De qué trata Hoy se arregla el mundo

La historia sigue a David “El Griego” Samarás, el productor general de un popular talk show llamado, precisamente, Hoy se arregla el mundo, donde gente común dirime conflictos de pareja y familiares.

Leonardo Sbaraglia y Benjamín Otero en una película que aborda el vínculo entre padre e hijo.

Se trata de un hombre desconectado emocionalmente, cuya vida gira exclusivamente en torno al rating y la superficialidad del espectáculo. Su único vínculo con la realidad es Benito, su hijo de nueve años, fruto de una relación casual con Silvina.

El conflicto estalla cuando Silvina muere en un accidente, pero no antes de revelarle a David una verdad devastadora: él no es el padre biológico de Benito. A partir de allí, el protagonista decide emprender una búsqueda frenética del verdadero progenitor del niño.

Lo que comienza como un intento por “deshacerse” de una responsabilidad que siente que no le pertenece, se transforma en una road movie urbana donde ambos personajes aprenden a conocerse y a elegirse como familia, mientras recorren diversos perfiles de posibles padres, desde un rosarino excéntrico hasta un exiliado.

La impronta de Winograd y el cine de “sentirse bien”

Ariel Winograd fue perfeccionando un estilo que en Hollywood se conoce como feel-good movie. A diferencia de sus trabajos anteriores, más volcados a la farsa o al ritmo frenético de la acción, en esta película el director se permite pausas.

La narrativa se apoya fuertemente en la interpretación de Sbaraglia, quien debe transitar desde el cinismo del productor de televisión hasta la ternura de un padre que descubre su propia capacidad de amar.

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Un dato curioso de la producción es que la película sufrió postergaciones debido a la pandemia, lo que aumentó la expectativa por ver al gran actor argentino en un rol menos solemne.

Además, el guion de Mariano Vera refuerza una temática recurrente en su filmografía: la deconstrucción de la paternidad tradicional, algo que ya había explorado en la exitosa Sin hijos.

Una escena de la comedia dramática de Netflix que nadie se puede perder.

Cómo es el reparto Hoy se arregla el mundo

El elenco es uno de los puntos más altos del film, logrando una química excepcional entre la trayectoria y la frescura infantil: