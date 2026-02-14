Entre las producciones europeas más vistas del catálogo de Netflix aparece Ofrenda a la tormenta, el cierre de la exitosa Trilogía de Baztán basada en las novelas de Dolores Redondo. La película, que combina thriller policial y elementos del folclore navarro, volvió a captar la atención del público de la N roja y se consolidó como una de las más elegidas dentro del género.

Uno de los grandes atractivos del film es la participación de Leonardo Sbaraglia, quien interpreta al juez Javier Markina y forma parte de un elenco internacional encabezado por Marta Etura. La producción reúne figuras de España y América Latina en una historia atravesada por secretos familiares, creencias ancestrales y crímenes que se conectan con el pasado.

La película funciona como la tercera y última entrega de una saga que comenzó con El guardián invisible y continuó con Legado en los huesos, ambas también disponibles en la plataforma. Juntas conforman una trilogía que trasladó al cine el universo literario ambientado en el Valle de Baztán.

De qué trata Ofrenda a la tormenta, con Leonardo Sbaraglia

La historia retoma el recorrido de la inspectora Amaia Salazar, quien vuelve a enfrentarse a un caso que mezcla investigación policial y elementos vinculados a la tradición local. Todo comienza con la aparente muerte de Rosario, la madre de Amaia, cuyo cuerpo desaparece en el río y obliga a realizar un funeral simbólico sin la presencia del cadáver.

Marta Etura y Leonardo Sbaraglia en una escena de Ofrenda a la tormenta, el thriller de Netflix.

En paralelo, un nuevo sacrificio con características rituales reabre líneas de investigación que conectan con hechos del pasado. A medida que avanza el caso, la inspectora debe enfrentar no solo las pistas del crimen, sino también tensiones personales y familiares que influyen en su búsqueda.

El relato combina la lógica del rompecabezas criminal con referencias al demonio Inguma, antiguas creencias y relatos de brujería que forman parte del imaginario navarro. Esa fusión entre tradición y actualidad es uno de los ejes centrales de la saga.

Un cierre que amplía el universo Baztán

En esta tercera entrega, el foco se expande hacia personajes que habían tenido menor protagonismo en las películas anteriores, como el juez Javier Markina, interpretado por Sbaraglia. Su presencia suma una nueva dimensión al entramado judicial y político que rodea la investigación.

La narrativa mantiene la estructura de thriller policial, pero también profundiza en los lazos familiares y en el peso de lo ancestral en la vida cotidiana de los personajes. El Valle de Baztán, con sus paisajes y construcciones antiguas, vuelve a funcionar como un escenario clave para el desarrollo de la historia.

Con una duración que supera las dos horas, Ofrenda a la tormenta propone un cierre para la trilogía y reúne los hilos argumentales que se fueron desplegando a lo largo de la saga.

Trailer de Ofrenda a la tormenta, el cierre de la Trilogía del Baztán, en Netflix.

Reparto de Ofrenda a la tormenta