En el streaming se puede encontrar cine argentino para todos los gustos, y un ejemplo es Mi primera boda, una comedia de romance argentina protagonizada por Natalia Oreiro y Daniel Hendler, junto a un gran elenco.

El largometraje de 102 minutos dirigido por Ariel Winograd cuenta con múltiples atractivos y resulta un inevitable destino masivo que está disponible en Prime Video.

De qué trata Mi primera boda

Mi primera boda relata la historia del casamiento de Leonora y Adrián. Una fiesta clásica, con vestido impecable, torta de cuatro pisos y en un lugar soñado.

Hasta que el novio comete un pequeño error (la pérdida de las alianzas) que decide ocultar a su novia para evitar problemas. Lejos de evitarlos, complica más las cosas poniendo en riesgo la fiesta y el futuro matrimonio de la pareja.

Como en toda fiesta de casamiento se suman accidentes, familia, caos, amigos, equivocaciones y la presencia obligada de quienes no deberían haber estado allí nunca, entre ellos Miguel Ángel, un antiguo amor de Leonora.

Jovencitos. Hendler y Oreiro en una escena de la comedia romántica de 2011.

Si bien está narrado desde el punto de vista de los dos novios (incluso con testimonios a cámara de corte confesional), el film tiene un espíritu coral, ya que una de las principales búsquedas del director es aprovechar la amplitud, la diversidad y los matices del elenco

La visión de Ariel Winograd

El proyecto surgió del propio casamiento del director Ariel Winograd con la productora Nathalie Cabiron. Tras un año y medio, tenía cuatro versiones del guion de Mi primera boda, hasta que el guionista Patricio Vega se unió al proyecto para encargarse del mismo.

Sin embargo,Winograd reconoce la influencia del cine estadounidense en la realización de Mi primera boda. Las escenas del casamiento de El padrino resultaron de guía a Winograd que explicó: “Vimos El padrino y dijimos: ‘Esto se monta así’”.

El tráiler de la película Mi Primera Boda, con Natalia Oreiro y Daniel Hendler.

Otras de las referencias citadas incluyen Los excéntricos Tenenbaum, Mi novia Polly, Alta fidelidad y El padre de la novia.

Algunos datos que se supieron luego. Después de leer el guion, Pepe Soriano le dijo a Winograd: “Yo ahora no hago comedias, pero esta la voy a hacer”.

La gran conexión desde el primer ensayo entre Daniel Hendler y Natalia Oreiro a muchos les llamó la atención, porque nunca si quiera se habían conocido anteriormente.

Hendler debió aprender a andar a caballo durante tres meses, porque según confesó Winograd y Vega escribieron el personaje ya sabiendo que iba a ser interpretado por él.

Hendler, Oreiro y Arias en la película para los amantes de las bodas.

Cómo es el reparto de Mi primera boda