Además de John Wick y la miniserie que funciona como precuela de toda la saga, en el catálogo de Amazon Prime Video podemos encontrar una película que forma parte del mismo universo de la franquicia de acción protagonizada por Keanu Reeves y Ana de Armas.
Se trata del primer spin-off titulado Ballerina, una película de acción y thriller estadounidense de 2025 dirigida por Len Wiseman y escrita por Shay Hatten y Emerald Fennell.
El guion fue escrito hace casi una década y no pertenecía originalmente al universo de la franquicia. Sin embargo, su potencial narrativo atrajo la atención del estudio Lionsgate, que tras adquirirlo y decidió adaptarlo al mundo ya establecido.
Para ello debió llevar a cabo transformaciones importantes para asegurar la coherencia temática y estilística con el universo John Wick.
En el largometraje de poco más de dos horas, Reeves aparece interpretando su ya icónico personaje en esta cinta Babayaga, como le apodan desde la Ruska Roma, la escuela criminal.
Mientras que para la figura hispanocubana es la primera aventura en solitario después de haber interpretado a otros personajes dentro del género en películas como 007: Sin tiempo para morir.
De qué trata Ballerina
En Ballerina, Eve Macarro, una implacable asesina formada desde la infancia por la Ruska Roma, que se trata de la misma organización que entrenó a John Wick, comienza una cruzada de venganza tras el asesinato de su padre.
En su búsqueda del culpable, deberá enfrentarse a enemigos del pasado y seguir las rígidas normas de la Alta Mesa y del Hotel Continental.
Sin embargo, cuanto más se adentra en este mundo de sombras, más secretos enterrados sobre su origen salen a la luz, amenazando con alterar todo lo que creía saber.
Cómo es el reparto de Ballerina
- Ana de Armas como Eve Macarro, una bailarina que inicia su entrenamiento en el asesinato bajo las tradiciones del Ruska Roma.
- Keanu Reeves como John Wick: un sicario profesional y asesino legendario que se ha ganado una reputación por sus habilidades y está huyendo de la Mesa Alta.
- Anjelica Houston como La Directora.
- Gabriel Byrne como El Canciller, el líder del pueblo al que va Eve.
- Lance Reddick como Charon, el conserje del hotel Continental de Nueva York, amigo de Winston Scott y confidente de John Wick.
- Catalina Sandino Moreno como Lena Macarro, la hermana de Eve que supuestamente falleció años atrás pero que en realidad trabaja como asesina.
- Norman Reedus como Daniel Pine.
- Ian McShane como Winston Scott, el misterioso dueño del hotel Continental en Nueva York y amigo de John Wick.
- David Castañeda como el padre de Eve, asesinado por el Canciller cuando esta era una niña.
- Sharon Duncan-Brewster como Nogi, la mentor de Eve.