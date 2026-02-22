Además de John Wick y la miniserie que funciona como precuela de toda la saga, en el catálogo de Amazon Prime Video podemos encontrar una película que forma parte del mismo universo de la franquicia de acción protagonizada por Keanu Reeves y Ana de Armas.

Se trata del primer spin-off titulado Ballerina, una película de acción y thriller estadounidense de 2025 dirigida por Len Wiseman y escrita por Shay Hatten y Emerald Fennell.

El guion fue escrito hace casi una década y no pertenecía originalmente al universo de la franquicia. Sin embargo, su potencial narrativo atrajo la atención del estudio Lionsgate, que tras adquirirlo y decidió adaptarlo al mundo ya establecido.

El tráiler oficial de Ballerina, del universo John Wick (Lionsgate Movies)

Para ello debió llevar a cabo transformaciones importantes para asegurar la coherencia temática y estilística con el universo John Wick.

En el largometraje de poco más de dos horas, Reeves aparece interpretando su ya icónico personaje en esta cinta Babayaga, como le apodan desde la Ruska Roma, la escuela criminal.

Mientras que para la figura hispanocubana es la primera aventura en solitario después de haber interpretado a otros personajes dentro del género en películas como 007: Sin tiempo para morir.

De qué trata Ballerina

En Ballerina, Eve Macarro, una implacable asesina formada desde la infancia por la Ruska Roma, que se trata de la misma organización que entrenó a John Wick, comienza una cruzada de venganza tras el asesinato de su padre.

En su búsqueda del culpable, deberá enfrentarse a enemigos del pasado y seguir las rígidas normas de la Alta Mesa y del Hotel Continental.

Sin embargo, cuanto más se adentra en este mundo de sombras, más secretos enterrados sobre su origen salen a la luz, amenazando con alterar todo lo que creía saber.

Ana de Armas interpreta a Eve Macarro, una implacable asesina.

Cómo es el reparto de Ballerina