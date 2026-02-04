Hay actores que con solo mencionar su nombre representan una marca registrada. Y Al Pacino sin duda integra este grupo selecto, con una carrera repleta de éxitos en el cine de Hollywood.

Pero ahora en el streaming existe una serie de Amazon Prime Video que lo tiene como protagonista, con una impactante historia: Hunters (Cazadores).

De qué trata

La trama gira en torno a un grupo clandestino de cazadores de nazis en la Nueva York de 1977, liderado por el carismático Meyer Offerman (Pacino), que descubre un complot para crear un Cuarto Reich en Estados Unidos.

La serie mezcla thriller de espionaje, venganza y elementos de cine exploitation de los 70, con un tono estilizado y vibrante, pero que aborda temas profundos como la culpa y el Holocausto.

La historia real detrás de Hunters

David Weil, creador de la serie, contó en una entrevista que creció sintiendo que los judíos pocas veces eran retratados como héroes en historias sobre la Alemania nazi o la Segunda Guerra Mundial. Y cita como ejemplos a Malditos bastardos y La lista de Schindler.

Por eso pensaba que era necesario escribir un relato donde existiera un grupo de supervivientes o descendientes que luche activamente contra el enemigo.

La trama de Hunters gira en torno a un grupo clandestino de cazadores de nazis en la Nueva York de 1977.

Y la inspiración más poderosa que tuvo fue su abuela, sobreviviente del Campo de concentración de Auschwitz, quien le relató episodios imposibles de olvidar.

Justamente esas memorias familiares se convirtieron en el motor narrativo: la necesidad de representar el heroísmo judío desde dentro, sin maquillajes ni timidez, incluso explorando tonos de violencia explícita, humor negro y dolor sin filtros.

El tráiler oficial de Hunters, con Al Pacino y por Amazon Prime Video.

Lo que debe quedar en claro es que la serie no busca reconstruir hechos reales de forma literal, pero su esencia se apoya en relatos verídicos de cazadores de nazis después de la guerra.

Hubo quienes lograron rastrear criminales protegidos por gobiernos occidentales; aquellos que hicieron pie en América Latina, donde muchos nazis encontraron refugio.

De esta manera la serie pudo amplificar historias creando una conspiración ficticia: la construcción del Cuarto Reich desde las sombras.

Quiénes actúan

Al Pacino se pone en la piel de Meyer Offerman, mientras que Logan Lerman interpreta a Jonah Heidelbaum; y Jerrika Hinton actúa de Millie Morris, una agente del FBI.

Además trabajan Lena Olin, como The Colonel, la principal antagonista; Saul Rubinek, como Murray Markowitz; Carol Kane, como Mindy Markowitz; Josh Radnor es Lonny Flash; y Tiffany Boone como Roxy Jones.

Completan el elenco principal Greg Austin como el nazi Travis Leich; Kate Mulvany es Sister Harriet, una monja espía; y Louis Ozawa Changchien como Joe Torrance, ex soldado de Vietnam.

Una historia de cazadores de nazis que el autor tomó de la experiencia personal de su abuela.

Qué dijo Al Pacino

Al Pacino describió su experiencia filmando la serie Hunters como “maravillosa”, y que se sintió atraído por su personaje.

Además destacó que la producción, creada por Jordan Peele, marcó un hito en su carrera al ser un papel fijo en una serie, y consideró que el proyecto ayudó a difuminar las fronteras entre el cine y la televisión.

Temporadas y episodios

La serie de Amazon Prime Video tiene dos temporadas y un total de 18 episodios, ya que la segunda temporada, estrenada en enero de 2023, fue la última de la producción y concluyó la historia. Recientemente también desembarcó en Netflix.