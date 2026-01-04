Hay una frase que aplica para algunas series: más que verse de discuten. Y el caso que aquí nos convoca es un gran ejemplo de ello. No sólo por su mezcla de acción y humor negro, sino porque convirtió el “¿y si los superhéroes fueran un desastre?” en una forma de mirar el poder, la fama y la manipulación.

Con cada temporada, la producción fue subiendo la apuesta: más cinismo, más sangre y más política disfrazada de entretenimiento. A esta altura, ya nadie entra a un episodio esperando “heroísmo”: entra para ver quién cruza la próxima línea.

En ese sentido, el final siempre estuvo latente. No porque se quedara sin ideas, sino porque su mundo funciona como una olla a presión: cuando el termostato se rompe, la única salida es explotar… o apagar la hornalla. Y la hora de que los personajes tomen esa decisión ya llegó.

Ahora sí es oficial: Amazon Prime Video confirmó que la quinta temporada de The Boys será la última y que estrenará el 8 de abril de 2026, con un lanzamiento de doble episodio. Luego seguirá con capítulos semanales hasta el cierre, previsto para el 20 de mayo de 2026.

Un último combate en la era Homelander

El primer teaser ya marca el clima: un país cada vez más controlado por Homelander y un grupo de protagonistas que llega golpeado, dividido y con poco margen. La serie siempre jugó con esa idea incómoda de “el mal gana por cansancio”, y la temporada final parece ir directo a ese nervio.

Sin entrar en spoilers finos, lo que se anticipa es un cierre de 8 episodios que busca resolver la guerra entre Vought, los Supes y Los Chicos con el nivel de riesgo que la hizo famosa. No se trata sólo de quién pega más fuerte, sino de quién logra sostener su versión de la verdad cuando todo se vuelve propaganda.

También está la pregunta que sobrevuela desde hace tiempo: ¿se puede frenar a un monstruo sin convertirse en uno? The Boys viene machacando esa idea desde el arranque, y el final tiene la oportunidad de ponerle punto final sin traicionar su ADN.

Reencuentro “Supernatural” y el futuro del universo Boys

Además del anuncio de fecha, hay un gancho perfecto para fans de otra era: Jared Padalecki y Misha Collins se suman como invitados a la última temporada, lo que arma una mini reunión de Supernatural junto a Jensen Ackles (Soldier Boy). Para quienes crecieron con esa dupla, es el tipo de guiño que suma conversación sin necesidad de explicar demasiado.

Lo interesante es que el cierre de la serie principal no significa apagar la franquicia. Prime Video ya expandió este mundo con Gen V y otros proyectos en desarrollo, así que la quinta funciona más como final de “esta historia” que como despedida total del universo

Por ahora, el dato duro es ese: abril de 2026 arranca la cuenta regresiva. Y si algo enseñó The Boys es que, cuando parece que ya viste todo, siempre puede aparecer otra bomba.