Cada diciembre, el streaming se llena de comedias románticas de temporada: duran poco, van directo al conflicto y apuestan por el combo nieve-enredos-final reconfortante que muchos espectadores adoran.

Lo que cambia en este caso es el gancho: no hay solo cita, guiños y villancicos, también hay un robo.

Además, el formato ayuda: es una película de 96 minutos (1h 36m), pensada para ir al grano. Ideal si querés algo navideño, pero con un giro de “robos” que saque la historia del molde clásico.

En ese terreno, Netflix suele sumar historias fáciles de maratonear en una sola noche, como Un robo muy navideño.

De qué trata la nueva comedia romántica ambientada en Navidad

Un robo muy navideño (título original Jingle Bell Heist) sigue a Sophia y Nick, dos personas con la vida medio trabada que se encuentran en el peor momento… y deciden intentar el mejor (o el más desesperado) plan: robar unos grandes almacenes de Londres durante la Nochebuena.

La premisa oficial de Netflix lo resume con ironía: van por un golpe, pero puede que terminen llevándose “algo más”. El corazón, claro, aparece como botín alternativo mientras el reloj corre y la ciudad está a full con luces y compras.

Quiénes están detrás de la producción

Detrás está Michael Fimognari (dirección), y el elenco principal lo encabezan Olivia Holt, Connor Swindells y Lucy Punch.

Además del cuarteto principal, el reparto secundario está integrado por Poppy Drayton (Brianna), Natasha Joseph (Rita), Michael Salami (Ralph), Belal Sabir (Ali Zafar), Jess Lloyd-Jones (Lulu), Mariah Louca (Lori) y Ellie Nunn (Bethany).

La película figura con clasificación 12+ en la plataforma, o sea: apunta a un público amplio, sin pasarse de intensidad.

El estreno señalado para Netflix fue el 26 de noviembre de 2025, justo a tiempo para entrar en rotación de “plan navideño” antes de fin de año.

¿Por qué verla?

Dura 96 minutos y eso se nota: Un robo muy navideño va directo al conflicto y se deja ver en una sentada, ideal si querés una historia de Navidad sin engancharte con algo largo. Además, la ambientación en Londres y en grandes almacenes le da un aire urbano y distinto a la típica postal de comedia romántica con nieve y pinos.

Olivia Holt interpreta a Sophie y Connor Swindells a Nick O'Connor.

El gancho principal es la mezcla poco común: Navidad + robo. No se queda solo en el “se conocen, se pelean, se enamoran”, sino que suma el apuro del plan, el caos de Nochebuena y la tensión de que todo puede salir mal. Eso le aporta ritmo y la hace atractiva incluso para quienes no suelen elegir romcoms clásicas.

Y, por último, funciona porque el “robo” es el motor del vínculo: la propia premisa de Netflix juega con la idea de que los protagonistas van por un golpe, pero podrían terminar llevándose algo más.

Con Holt y Swindells al frente y una clasificación 12+, Un robo muy navideño queda como una opción liviana y efectiva para ver en pareja, con amigos o en plan de fin de semana festivo. ¿Vas a verla?