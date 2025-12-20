A veces, una comedia romántica navideña tiene todo lo necesario para transformarse en un clásico de fin de año: una pareja improbable y mucha nieve de fondo.

En este caso la película, disponible en Prime Video, tiene esa mezcla justa entre humor liviano y ternura que tanto busca el público cuando llega diciembre.

Ambientada en Nueva York durante las fiestas, se centra en dos parejas cuyas vidas cambian por completo a raíz de un intercambio accidental de regalos de Tiffany & Co., la icónica joyería de la Quinta Avenida.

Se titula Algo de Tiffany (Something from Tiffany’s, 2022), y cumple con todos esos requisitos y suma un detalle irresistible: lleva el sello de producción de Reese Witherspoon, una de las grandes impulsoras del género en los últimos años.

¿De qué trata Algo de Tiffany?

La historia arranca con Ethan (Zoey Deutch) y Gary (Ray Nicholson), dos hombres que compran obsequios para sus respectivas parejas sin saber que una simple confusión entre las bolsas de Tiffany desatará una serie de giros románticos.

A medida que el enredo crece, los personajes deben decidir si seguir con lo que “deberían” sentir o animarse a escuchar lo que realmente les pasa. Y ahí aparece la magia navideña, esa chispa que Reese Witherspoon supo detectar a la perfección al producir el film.

La marca de Reese Witherspoon en las comedias románticas

Witherspoon, que ya había brillado como actriz y productora en proyectos como Big Little Liesy The Morning Show, volvió a apostar por el cine romántico desde su productora Hello Sunshine.

Su objetivo fue recuperar ese tono cálido y optimista que caracterizó a los clásicos del género, pero con una mirada actual y femenina.

En Algo de Tiffany, ese enfoque se nota tanto en los diálogos como en el desarrollo de los personajes, que escapan del cliché sin perder encanto.

Un romance ideal para diciembre

Estrenada originalmente en diciembre de 2022, Algo de Tiffany se convirtió rápidamente en una de las comedias románticas más vistas de Prime Video durante las fiestas.

Con una duración de poco más de hora y media, se ve fácil, fluye con ritmo y deja un mensaje simple pero efectivo.

Sin necesidad de grandes efectos ni drama exagerado, la película se ganó un lugar en la lista de favoritos navideños por su tono amable y su espíritu esperanzador. Y aunque Reese Witherspoon no aparece en pantalla, su estilo está en cada escena: una historia ligera, divertida y con ese toque de amor que, en Navidad, siempre se agradece.

¿Qué otras películas produjo Reese Whiterspoon?

A través de su compañía Hello Sunshine, Reese Witherspoon impulsó una nueva ola de historias centradas en mujeres, con personajes complejos y narrativas que combinan entretenimiento y profundidad.

Entre sus producciones más destacadas aparecen títulos como Gone Girl (2014) y Wild (2014), dos películas aclamadas por la crítica que muestran su versatilidad para abordar el drama y el suspenso.

También estuvo detrás de Hot Pursuit (2015) y Penelope (2006), donde se nota su afinidad por las historias ligeras y con toques de humor.

En el terreno de lo familiar y juvenil, produjo Legally Blondes (2009).