Apenas llegó a Netflix, esta comedia dramática se posicionó como la más vista. Pero más allá del éxito masivo, muchos espectadores se preguntan: ¿qué hay de real en esta historia? ¿Está basada en hechos verdaderos?

El dilema entre realidad y ficción se construye parte del encanto del film. Porque no es una historia original. Se trata de una remake que a su vez parte de una anécdota de su autor.

Estamos hablando de Un vecino gruñón, con Tom Hanks como protagonista, que está disponible en la plataforma de la N roja.

¿De dónde viene la idea?

Un vecino gruñón es la versión cinematográfica en inglés de la película sueca Un hombre llamado Ove (2015), que a su vez adapta la novela homónima de 2012 del autor Fredrik Backman.

Backman contó que la chispa original surgió de una anécdota real que leyó en un artículo: un hombre bastante irritable explotó de furia mientras compraba entradas para un museo y su reacción despertó en él una pregunta intrigante: ¿qué pasaría si ese hombre viviera solo, cargado de resentimiento y pérdida, y su vida diera un giro inevitable?

Ese episodio cotidiano, un breve arranque de enojo en público, se transformó en la semilla de un personaje más complejo, con pasado, heridas y un universo interior que Backman desarrolló en su novela.

Por lo tanto, aunque Un vecino gruñón no relata una historia real sino ficcional, existe un punto de partida real: un momento fugaz que inspiró al autor a imaginar la vida entera de ese hombre gruñón, y de allí nació Ove, y luego Otto (en la versión con Hanks).

Qué cuenta la película (y qué no es real)

En la película, Hanks interpreta a Otto Anderson, un hombre viudo, amargado y solitario que, tras la muerte de su esposa, decide aislarse por completo del mundo.

En sus planes figura poner fin a su vida. Pero todo cambia cuando una familia joven, alegre, latina y llena de contrastes, se muda al lado de su casa.

Esa convivencia forzada, las situaciones cotidianas, las torpezas y los pequeños conflictos y afectos empiezan a abrir grietas en su coraza. Poco a poco, Otto redescubre la posibilidad de conectar con otros, de volver a amar la vida, de encontrar sentido en la comunidad.

La chispa original para Un vecino Gruñón surgió de una anécdota real que leyó en un artículo.

Esa historia no tiene base real en el sentido biográfico: Otto no existió. Pero la semilla sí: el episodio puntual que motivó la novela. Todo lo demás, la vida de Otto, su pasado, su transformación, es imaginación, ficción cuidadosamente construida por Backman, adaptada luego al cine sueco y finalmente reelaborada en Hollywood.

Por qué resuena hoy

El éxito de Un vecino gruñón radica en su poder de emocionar, en su mezcla de melancolía, humor y esperanza, y en la actuación de Hanks.

La película toca temas universales: la pérdida, la nostalgia, el rencor contra la vida, pero también la posibilidad de redención, los vínculos inesperados y el valor de la comunidad y la empatía.

Esa resonancia emocional convierte a Otto en un personaje con el que cualquiera puede identificarse, especialmente hoy que muchos atraviesan duelos personales, cambios, reencuentros con la propia identidad.