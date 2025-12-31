Pocos imaginaron en un primer momento que esta ficción se convertiría en una de las mejores series policiales valoradas por el público en los últimos años, y que está disponible en Prime Video.

Se trata de Ballard (Ballard: Casos sin Resolver), el segundo ‘spin-off’ de Bosch (2014), un éxito en el streaming de Amazon, que finalmente dio luz verde a una segunda temporada.

Desarrollada por Michael Alaimo y Kendall Sherwood, cuenta con 10 episodios y está basada en la serie de libros de Michael Connelly.

De qué trata

La serie trata sobre la detective Renée Ballard, interpretada por Maggie Q, quien lidera una precaria unidad de casos sin resolver de la policía de Los Ángeles (LAPD). Lucha contra el crimen y una conspiración corrupta dentro de la propia policía, mientras se apoya en el retirado Harry Bosch.

En la primera temporada, Ballard investiga un asesinato clave para un concejal y descubre una red de corrupción policial, enfrentando sus propios demonios y la resistencia de colegas corruptos.

Así logra exponer al violador y policía Robert Olivas, aunque el sistema judicial lo libera, dejándola con más determinación para su lucha por la justicia.

A la medida de Maggie Q

Margaret Denise Quigley, conocida en la industria como Maggie Q, es una actriz y exmodelo estadounidense nacida en Hawái.

Saltó a la fama por sus papeles en películas de acción como Misión: Imposible III, Divergente y La protegida, además de protagonizar series de televisión como Nikita y Designated Survivor.

Por otro lado, es conocida por su trabajo en producciones de Hong Kong y por ser una ferviente defensora de los derechos de los animales y el veganismo.

Quiénes actúan

En este elogiado policial actúan además de Maggie Q como la Detective Renée Ballard; Courtney Taylor como Zamira Parker; Michael Mosley es Ted Rawls; Rebecca Field se pone en la piel de Colleen Hatteras; Victoria Moroles es Martina Castro; Amy Hill es Tutu; y John Carroll Lynch interpreta a Thomas Laffont, entre las principales figuras del elenco.

En la primera temporada, Ballard investiga un asesinato clave para un concejal.

Universo Bosch

Con Ballard, el universo Bosch se vio expandido todavía más. La ficción original, protagonizada por Titus Welliver, comenzó sus andadura en 2014 y terminó en 2021 con una séptima temporada.

El primer ‘spin-off’ fue Bosch: Legacy (2022), una secuela de la serie original de nuevo con Welliver como el detective de Los Ángeles, Harry Bosch. Su debut ocurrió en 2022 y finalizó en marzo de 2025 con una tercera temporada.

Elogios de la crítica

En Rotten Tomatoes, el popular sitio web que recopila reseñas de películas y series para darles una calificación, Ballard cuenta con una puntuación de la crítica de un 100%, la misma que Bosch: Legacy.

“Para una serie que podría haberse perdido fácilmente entre las olas que ha creado Bosch, surfea a la vez que forja su propio estilo y deja expectación a su paso”, dijo Collider.

Variety se expresó: “Ballard se construye en torno a un personaje singular mientras se asienta cómodamente en el universo de Bosch. Pero también investiga nuevos ángulos en la forma familiar del procedimiento policial”.

Mientras que Decider resumió: “Inteligentemente interpretada, con un ritmo magnífico y genuinamente atractiva, Ballard es un viaje emocionante de principio a fin”.