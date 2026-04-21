Ryan Reynolds sacudió el mundo del cine de superhéroes con una noticia que nadie esperaba: Deadpool no volverá a tener películas en solitario dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El actor, que se puso en la piel del irreverente Wade Wilson desde 2016, confirmó que el futuro del personaje será muy distinto al que los fans imaginaban.

En una entrevista con NBC, Reynolds explicó que, aunque está escribiendo nuevas historias para el antihéroe, Deadpool dejará de ser el centro de atención. “No creo que vuelva a centrarme en Deadpool nunca más. Es un personaje secundario. Es un tipo que es genial cuando trabaja con un grupo”, sostuvo el actor, dejando en claro que el “mer with a mouth” (mercenario con una bocaza) funcionará mejor como parte de un equipo o, en todo caso, como líder de grupo.

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Después de dos películas en solitario y una tercera junto a Lobezno (interpretado por Hugh Jackman), Reynolds reconoció que el personaje brilla más cuando está rodeado de otros héroes. En sus propias palabras, Deadpool “es genial cuando trabaja con un grupo”, y eso se notó en cada una de sus apariciones en la pantalla grande, donde siempre contó con personajes de apoyo que lo ayudaron tanto en las peleas como en la historia.

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Por eso, el actor adelantó que Wade Wilson podría aparecer en las próximas películas de los Avengers, aunque no tendrá un rol protagónico. Lo más probable es que Deadpool aporte su clásico humor como alivio cómico en medio de las batallas multiversales, donde incluso se espera la aparición de villanos como Doctor Doom.

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La decisión de Reynolds marca un antes y un después para el personaje. Si bien Deadpool se ganó el cariño del público por su estilo irreverente y sus aventuras en solitario, el propio actor admitió que el antihéroe “funciona mucho mejor en equipo”. Así, los fans deberán acostumbrarse a verlo como parte de grandes elencos y no como el protagonista absoluto.

Por ahora, solo queda esperar para ver en qué proyectos del UCM volverá a aparecer Deadpool y cómo se integrará al universo de los superhéroes más famosos del cine.

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