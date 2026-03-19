La espera terminó: Sony Pictures y Marvel Studios lanzaron este miércoles el primer tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Un Nuevo Día), la cuarta película en solitario del superhéroe interpretado por Tom Holland. El film llegará a los cines el 30 de julio de 2026 y promete un giro total en la vida de Peter Parker, además de presentar personajes clave que enloquecieron a los seguidores del universo Marvel.

Escena de Spider-Man: Un nuevo día (Foto: cortesía Sony Pictures Argentina)

El adelanto arranca con la voz en off de Peter, que deja en claro el peso emocional que arrastra desde los hechos de “No Way Home”, la aventura que compartió con el Doctor Strange y los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield. “Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí”, confiesa el protagonista, marcando el tono introspectivo y doloroso de esta nueva etapa.

Escena de Spider-Man: Un nuevo día (Foto: cortesía Sony Pictures Argentina)

Las imágenes muestran a Peter Parker observando de lejos a MJ (Zendaya), quien ya no lo recuerda y aparece cortejada por un nuevo candidato, que tampoco lo recuerda. “A veces Spider-Man tiene que hacer la parte más difícil, incluso si rompe el corazón de Peter Parker”, se escucha en la voz del héroe, mientras la distancia con sus seres queridos se hace cada vez más evidente.

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SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY PRESENTÓ SU NUEVO TRÁILER Y CAUSÓ SENSACIÓN ENTRE LOS FANÁTICOS DE MARVEL

El mejor amigo de Peter, Ned Leeds (Jacob Batalon), tampoco conserva recuerdos de su doble vida, aunque mantiene una fuerte amistad con MJ. El tráiler también deja ver a Peter visitando la tumba de su tía May Parker (Marisa Tomei), en una escena cargada de soledad y duelo.

La gran sorpresa del avance es la aparición de Jon Bernthal como Frank Castle (The Punisher), que se suma al elenco y promete ser clave en la trama. Pero el verdadero quiebre llega cuando Peter comienza a experimentar extrañas reacciones físicas: en una de las escenas más impactantes, despierta dentro de un capullo y sin poderes, señal de que su ADN arácnido está cambiando.

Escena de Spider-Man: Un nuevo día (Foto: cortesía Sony Pictures Argentina)

Para entender qué le pasa, Peter recurre al Dr. Bruce Banner / Hulk (Mark Ruffalo), quien le advierte que la mutación podría ser peligrosa. Sin embargo, el tráiler muestra que estos cambios también potencian sus poderes, abriendo la puerta a nuevas posibilidades (y amenazas) para el superhéroe.

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SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY MOSTRÓ A LOS NUEVOS ENEMIGOS QUE DEBERÁ ENFRENTAR EL HÉROE

En el plano de la acción, el adelanto presenta a un enemigo cuyos poderes son invisibles a simple vista, lo que lo convierte en un rival especialmente difícil de enfrentar. Las secuencias de pelea y los efectos especiales prometen llevar la saga a un nuevo nivel de espectacularidad. Además, la maldad se multiplica en esta entrega de la mano de Scorpion (Michael Mando), Trántula y los ninjas de The Hand (La Mano), enemigos clásicos de Daredevil que parecían extintos desde la serie The Defenders (2018).

Escena de Spider-Man: Un nuevo día (Foto: cortesía Sony Pictures Argentina)

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers. Además de Holland, Zendaya y Batalon, el elenco suma a Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y el esperado regreso de Jon Bernthal como The Punisher.

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