El 2025 estuvo marcado por el éxito arrollador de El Eternauta, la ambiciosa adaptación de Netflix basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, con Ricardo Darín como figura central.

El actor, en diálogo con el ciclo radial Cine y series 1079, se refirió a la esperada segunda temporada, analizó el presente de la producción audiovisual argentina y adelantó qué esperar de su próxima película, Lo dejamos acá.

Ricardo Darín en El Eternauta (Foto: gentileza Netflix)

Sobre el trabajo detrás de los nuevos episodios de El Eternauta, Darín aseguró: “Se está trabajando a brazo partido, no solo con la escritura sino con la pincelada final, y que los guiones queden listos como para ir a rodaje. Una de las premisas más interesantes que noto en el equipo de guionistas y en la producción es que la expectativa que generó la primera temporada, moralmente nos obliga a que como mínimo tenga la misma calidad. Y eso no es fácil”.

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Consultado sobre la posible fecha de estreno de la segunda temporada, Darín fue cauto: “No sé… En proyectos como El Eternauta, que dependen tanto de la posproducción, de los efectos especiales y de tantas otras cosas que ocurren después del rodaje, todo depende en gran medida de eso”.

“Vos calculá que en efectos especiales estuvimos cerca de un año después del fin del rodaje, y son cosas que el espectador tiene que saber porque no son fáciles, sobre todo cuando tenés en la cabeza del equipo a un tipo como Bruno Stagnaro, que no está dispuesto a resignar nada en calidad, ni en ninguno de los aspectos que componen a un proyecto de semejante envergadura”, agregó el actor, en diálogo con Martín Fernández Cruz.

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El actor también se mostró sorprendido por el alcance que tuvo la serie entre los más chicos: “Lo que ha ocurrido con los chicos con El Eternauta es algo que a mí no deja de asombrarme. Por una cuestión de edad, hasta El Eternauta yo caminaba por la calle y los adultos me conocen, pero no podías esperar que los chicos me reconocieran, porque de golpe alguien me paraba por la calle y si estaba con una criatura, le tenía que explicar quién era yo. Eso dejó de ocurrir y yo no lo puedo creer”, aseguró.

“Esto tiene que ver con que a los chicos les gustan mucho las historias heroicas; es impresionante, me llena de orgullo y satisfacción porque no fue buscado, pero sí fue encontrado”, analizó.

Sin dejar de lado el fenómeno de El Eternauta, Darín analizó el rol de Netflix y la situación actual de la industria nacional: “El Eternauta se produjo gracias a la intervención de una productora como K&S y a una plataforma como Netflix. Gran parte de las realizaciones cinematográficas y audiovisuales se debe a la aparición de las plataformas; sino estaríamos en el horno, todos lo sabemos. Esperemos que en algún momento podamos volver a la vieja usanza de poder soñar con hacer películas, como dicen los haters, ‘con la nuestra’ y no tener que depender de otros. Pero por el momento estamos, creo yo, saliendo adelante con bastante hidalguía”, resaltó.

Durante la entrevista en El Observador 1079, Darín adelantó detalles de Lo dejamos acá, el film que estrenará en Netflix el 16 de octubre. “Fue un gran placer volver a trabajar con Diego (Peretti), que es un tipo al que quiero mucho, es un gran compañero. Tuvimos la posibilidad de hacerlo hace mucho tiempo, y fue una experiencia espectacular, él es un animal de trabajo. Este proyecto nació con la idea de juntarnos Diego y yo, nos gustaba esta historia que es rara y creo que es divertida. Pero no es solamente divertida, también ayuda a reflexionar, a pensar y a esas cosas que todos pretendemos que tenga una buena historia. Y va a ser controversial, no es de fácil digestión”.

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