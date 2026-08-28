Netflix encontró en las producciones juveniles mexicanas un terreno fértil para historias donde el romance convive con conflictos mucho más oscuros. Proyecto final sigue esa fórmula, aunque introduce una particularidad: sus episodios extremadamente breves convierten la serie en una propuesta ideal para quienes buscan una maratón diferente.

La producción de drama y suspenso, ambientada principalmente en una escuela, cuenta con 20 capítulos que duran entre 7 y 10 minutos cada uno.

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La ficción está protagonizada por Daniela Martínez, quien interpreta a Tamara, y Tristán Maze, encargado de darle vida a Xavi. A partir de su relación, la historia explora las consecuencias que pueden tener el acoso, las humillaciones y la difusión de información privada entre adolescentes.

De qué trata Proyecto final, en Netflix

La protagonista es Tamara, una adolescente que llega a una nueva escuela buscando dejar atrás un episodio doloroso y empezar nuevamente.

Su adaptación, sin embargo, está lejos de resultar sencilla. Tamara ocupa rápidamente uno de los lugares más bajos dentro de la jerarquía social del colegio y comienza a convertirse en blanco de ataques.

La producción de drama y suspenso está ambientada principalmente en una escuela.

La situación empeora cuando aparecen mensajes anónimos de alguien que conoce sus secretos y está dispuesto a utilizarlos en su contra.

En paralelo surge Xavi, uno de los chicos más populares del colegio. Su acercamiento inicialmente forma parte de un reto, pero aquello que comienza como un juego termina transformándose cuando entre ambos aparece una conexión genuina.

Una serie sobre los peligros del ciberbullying

Más allá de su historia sentimental, Proyecto final pone el foco en la violencia psicológica y el acoso a través de las redes sociales.

La serie muestra cómo un mensaje, una fotografía, un chat filtrado o una humillación pública pueden modificar completamente la vida cotidiana de un adolescente.

El tráiler oficial de la serie Proyecto Final, en Netflix.

La propuesta también aborda la necesidad de pertenecer, la ansiedad, la presión social y las decisiones impulsivas.

En lugar de concentrarse exclusivamente en agresiones físicas, muestra cómo la exposición digital puede convertirse en una herramienta de manipulación.

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Daniela Martínez reconoció que interpretar a Tamara resultó especialmente intenso y que el personaje llegó a afectarla emocionalmente durante el rodaje.

Romance, misterio y capítulos ultracortos

Uno de sus mayores diferenciales está en el formato. Los primeros episodios duran en promedio unos 9 minutos, mientras que algunos posteriores bajan incluso a siete u ocho. En total, la temporada puede completarse en alrededor de tres horas.

Esa estructura obliga a que prácticamente cada capítulo introduzca rápidamente un nuevo conflicto: amenazas, secretos, relaciones sentimentales o pistas sobre quién está detrás del hostigamiento.

Proyecto final pone en primer plano los peligros del ciberbullying.

Además de Tamara y Xavi, aparecen Samantha y Pato, integrantes del círculo social que rodea al protagonista, y Daniel, un estudiante interesado en la fotografía que observa y documenta buena parte de lo que sucede.

Netflix todavía no confirmó una segunda temporada, por lo que los 20 episodios disponibles funcionan por ahora como una historia cerrada.

Cómo es el reparto de Proyecto final