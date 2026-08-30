La relación entre Wanda Nara y Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena después de que el exfutbolista contara detalles de su vida privada en PH: Podemos Hablar. Las declaraciones de López sobre experiencias sexuales durante su paso por Rusia no pasaron desapercibidas y generaron una reacción inmediata de la mediática, que eligió responderle a través de sus redes sociales.

En una serie de historias de Instagram, Wanda ironizó sobre los relatos de su exmarido y dejó entrever que algunas de esas situaciones habrían ocurrido cuando todavía estaban casados. “Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex, ex, ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia”, escribió con sarcasmo.

Los reproches de Wanda Nara a Maxi López por sus confesiones íntimas en Rusia (Foto: Instagram @wanda_nara)

La conductora fue más allá y recordó: “¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo”. Así, dejó en evidencia que desconocía esos episodios y sugirió que ocurrieron durante su matrimonio.

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Wanda sumó una reflexión: “Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos”. Luego, volvió a apuntar contra Maxi: “También te lo perdono, Max. Solo que me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez”.

El mensaje más fuerte llegó al final, cuando lanzó una advertencia directa: “Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”. Wanda firmó el descargo como “Solange”, sumando una cuota de ironía a su publicación.

Maxi y Wanda durante la grabación de la webserie Por: Captura

Lejos de dejar pasar el tema, Wanda aprovechó para enviar un mensaje a otras mujeres sobre la importancia de la independencia económica. “Mujeres, salgan a trabajar, hagan sus vidas. ¡No dependan! Ganen su dinero, ser mantenida a veces sale muy caro”, escribió en otra historia.

Recordó también su situación en el exterior junto a López: “Quizás estás criando tres bebés en un país extraño o estás embarazada y a tu marido lo están azotando en un sótano”. Así, la mediática cerró su descargo con una reflexión sobre su pasado y una recomendación para quienes atraviesan situaciones similares.

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