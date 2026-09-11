En el programa Primicias Ya, Marina Calabró sorprendió al contar que Marcelo Tinelli lleva décadas realizando llamados para evitar que se publiquen notas sobre su vida o su carrera. La periodista aseguró que tiene en su poder mensajes que demuestran cómo el conductor intervino para frenar informaciones objetivas sobre él.

Durante la charla, Calabró explicó por qué Tinelli no le contesta a Jorge Rial sobre las acusaciones de “llamadas y aprietes”: “Lo que dice Rial sobre las llamadas y los aprietes es rigurosamente cierto. Por eso, porque Marcelo sabe que es verdad”, afirmó la panelista, dejando en claro que el conductor de televisión conoce bien estas prácticas.

Marina Calabró en Primicias Ya (Foto: captura de América).

Calabró fue contundente al describir la situación: “En 30 años, ¿saben la cantidad de veces que tuve material sobre Marcelo Tinelli?, que eran datos, era información objetiva, no era una opinión y me la llevé a mi casa", lanzó, y agregó: “O mensajes en los que se pedía ‘cuidémoslo, esto no’, algunos directos de Marcelo”.

EL DEBATE SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA Y LOS “APRIETES” EN EL ESPECTÁCULO

En el mismo programa, debatieron sobre la relación de Tinelli y de Rial con los medios y la libertad de expresión. “Disculpenme, nosotros si le vamos a hacer una nota a Jorge, ¿nos la da? No, porque estoy yo en este programa, ¿eso no es apriete?”, dijo Luis Ventura.

“¿Entonces dónde esta su libertad de prensa, su discurso abierto, dónde está? Porque él hace justamente lo que critica, lo que expone, eso está en evidencia, repasen todo, le hizo un juicio a Noticias porque le puso un título, y él lo dijo", recordó durísimo Ventura.

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