Jorge Rial le declaró la guerra a Marcelo Tinelli a un año de la escandalosa salida de “El Cabezón” del streaming que compartían, y a pesar de que el ex Intrusos dio sus razones, para Luis Ventura la situación para por un romance frustrado hace tres décadas.

En Primicias Ya, Ventura recordó como fue el salto de Jorge Rial a la conducción de la mano de Marcelo Tinelli en El Periscopio (América TV) junto a Andrea Frigerio, y lanzó una frase demoledora.

Jorge Rial y Marcelo Tinelli

“En el medio de toda esa historia, Jorge en realidad, durante mucho tiempo estuvo muy enamoradode quién era su co-conductora en el programa”, dijo, sin mencionar a la actriz de El Ciudadano Ilustre y Mi Obra Maestra.

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“Cuando pasa para Telefe, su compañera de rubro empieza a tener una relación más cercana con Tinelli. Cada vez más cercana hasta que empezaron los rumores. Jorge se enloqueció en ese (momento)... Estar perdiendo de alguna manera lo que era teóricamente un secreto a gritos en Telefe en ese momento”, agregó el conductor.

“Y un día yo me voy al Hotel Sheraton, donde (…) me encontraba con Jacobo que me pasaba una lista de chismes. Él manejaba su negocio de automóviles rentados ahí en el Sheraton, y me contaba que una o dos veces por semana Tinelli iba con la co-conductora de Rial al Sheraton. Lo demás se lo imaginan ustedes”, señaló Ventura.

Jorge Rial y Andrea Frigerio en El Periscopio y Marcelo Tinelli (Fotos: capturas América TV)

“Jorge toma conocimiento de esto, en determinado momento cuando entra a inflarse el chimento, se empieza a confirmar. Crónica publicó en tapa justamente este romance, y también la revista Flash. Ahí empieza el principio del fin, porque en esa relación, recuerden, todo el equipo de ese programa pasó a Canal 9 y solo una persona se quedó en Telefe y en la producción de Marcelo Tinelli”, cerró Ventura.

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