Meri Deal atraviesa una nueva etapa en su carrera. La cantante uruguaya acaba de presentar “Loca”, una canción que nació en 2021 pero que tuvo que esperar cinco años para encontrar su momento.

El tema es el primer adelanto de un EP que tendrá una impronta más tropical, bailable y ligada al verano, después de una etapa marcada por el pop rock.

Pero detrás de este lanzamiento también hay una artista que todavía continúa buscando y definiendo su identidad musical.

Después de haber sido durante años la voz de Toco Para Vos, Meri Deal construyó su camino como solista explorando distintos géneros y atravesando diferentes etapas. “Es un camino”, explicó en diálogo con Ciudad.

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“Loca”: por qué esta canción esperó cinco años para salir

“Loca” nació durante una sesión de composición en Miami y, desde el comienzo, Meri supo que quería compartirla con el público. Sin embargo, en aquel momento estaba enfocada en otro proyecto.

“Desde el día que la escribí sabía que iba a salir en algún momento porque la verdad es que siempre me gustó. Me parecía una canción que me alegraba y me hacía bailar”, contó.

La canción quedó guardada mientras la artista trabajaba en un EP de pop rock. “No entraba en ese universo, la conversación no era la misma”, explicó.

El tiempo pasó y, después de terminar ese proyecto, apareció el momento indicado para recuperar aquel tema.

“Quería hacer algo como un poco más tropical, más bailable, alegre, como evocando un poco más al verano y esas cosas. Entonces, entre este EP que va a salir pronto, la primera canción es ‘Loca’. Finalmente vio la luz”.

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MERI DEAL Y EL AMOR EN SU VIDA

La letra retrata ese momento de enamoramiento y las famosas “mariposas” que aparecen antes del primer beso. Y aunque reconoce que sus canciones reflejan diferentes momentos de su vida, Meri asegura que sigue siendo una persona muy enamorada del amor.

“Yo soy muy enamorada del amor y me encanta. Aunque ese momento por ahí dura dos semanas, porque nunca sabés. Capaz que después conocés a la persona y no era. Pero hay algún momento que a mí me pasa que de repente sí, todo eso está y me encanta”, confesó.

Incluso disfruta potenciar deliberadamente esa emoción: “Me gusta hasta autobombeármelo, porque es una emoción que me parece divertida, linda y que me encanta y que hay que vivirla”.

“Hoy en día mi corazón está contento, tranquilo, con una persona y muy feliz”. Meri Deal.

Actualmente, además, atraviesa un buen momento sentimental. “Hoy en día mi corazón está contento, tranquilo, con una persona y muy feliz”, reveló.

De Toco Para Vos a una carrera solista: “Es un camino”

Meri comenzó profesionalmente en la música siendo muy joven y alcanzó gran popularidad como vocalista de Toco Para Vos. Dar el salto a una carrera solista significó, sin embargo, enfrentarse a un desafío completamente diferente.

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“Sí, mucho”, reconoció cuando le preguntamos si le había costado encontrar quién quería ser como solista. Aunque aclaró que la dificultad no estuvo tanto en descubrir qué música quería hacer, sino en encontrar la manera de contar su propia historia.

“Me costó encontrar el lugar a nivel de de dónde vengo, cómo hacer la transición, hacia dónde quiero ir, cómo contar esta historia”, explicó.

A sus 29 años, Meri siente que todavía está explorando. En su teléfono conviven canciones de estilos muy diferentes: “En mi biblioteca de canciones te podés encontrar, te juro que hasta un tango”.

“En mi biblioteca de canciones te podés encontrar hasta un tango”. Meri Deal.

Para ella, esa amplitud no es un problema, sino parte de su identidad. “Es una búsqueda”, definió.

La artista también reivindicó que actualmente la industria musical permite mayor libertad a la hora de experimentar. “Por suerte, la industria de la música ya no te encapsula tanto y a uno se le permite” explorar diferentes sonidos.

Como ejemplo mencionó a Rosalía, una artista que admira justamente por su capacidad de combinar diferentes influencias sin perder una identidad propia.

Lo que aprendió durante su etapa con Toco Para Vos

Formar parte de Toco Para Vos fue su primera gran experiencia dentro de la industria musical. “Con Toco Para Vos aprendí todo. Fue mi salida al mundo profesional”, recordó.

La banda le enseñó desde lo artístico hasta cuestiones prácticas de una carrera que implica viajar constantemente, hacer pruebas de sonido, cuidar la voz y sostener largas jornadas de trabajo.

Pero hubo una diferencia fundamental cuando comenzó su carrera solista: tuvo que aprender a defender sus propias decisiones.

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“Con el Toco éramos diez. La responsabilidad caía en diez, la conversación era de diez”, explicó. Incluso contó que muchas veces sus compañeros eran quienes daban la cara por ella.

“Yo era la nena del grupo, como que estaba más cuidada en ese sentido”, recordó.

En cambio, al comenzar como solista tuvo que aprender a enfrentarse directamente a las decisiones de la industria. “Cuando empecé solista, ahí fue cuando más aprendí a enfrentar, a encarar, a qué cosas no, qué cosas sí. Pero es un proceso en el que hay tropezones”, sostuvo.

El sueño que cumplió con Shakira

A lo largo de su carrera, Meri Deal tuvo la oportunidad de ser telonera de grandes artistas internacionales como Ed Sheeran, Backstreet Boys, Maroon 5 y Luis Miguel. Sin embargo, hubo una experiencia que tuvo un significado especial: abrir el show de Shakira.

La cantante colombiana es su gran referente desde la infancia. “La primera artista que yo escuché, el primer disco que tuve en mis manos con cinco años, fue Shakira”, recordó.

Y no se trataba de una admiración pasajera. “Era re chiquita y obsesiva, lo escuchaba todo el día. En mi casa rompía las bolas, solo escuchaba eso”, contó entre risas.

Por eso, cuando recibió la noticia de que iba a compartir escenario con ella, sintió que estaba viviendo algo que había imaginado durante años.

“Me avisaron cuatro días antes del concierto. Yo ya estaba pronta para ir a verla, feliz porque la iba a ir a ver en Uruguay. Y cuando me dicen que la vería cuatro días antes... sentí que esto lo manifesté toda mi vida”, relató.

“Me avisaron cuatro días antes del concierto que iba a telonear a Shakira en Uruguay. Sentí que esto lo manifesté toda mi vida”. Meri Deal.

La experiencia fue todavía más especial porque pudo presentarse frente a unas 50.000 personas acompañada por dos músicos uruguayos a quienes admira profundamente.

“Estar cantando frente a 50.000 personas con dos personas que admiro como loca, haciendo un show súper íntimo, para que después venga la artista que me marcó la vida... No sé, un flash. Todavía no caigo”, reconoció.

“Lo más lindo y lo más difícil de mi vida”

A pesar de los logros y de las experiencias que acumuló desde que comenzó su carrera, Meri no desconoce la parte más difícil de dedicarse a la música: la incertidumbre.

“En general, es como lo más lindo y lo más difícil de mi vida”, definió.

La cantante explicó que una de las principales dificultades es no tener certezas. “Dependés de la gente. Nunca tenés idea si algo va a funcionar o no va a funcionar. No tenés certezas de nada. Eso es capaz, para mí, lo más difícil”.

Sin embargo, esa misma imprevisibilidad es parte de lo que disfruta. “Es como una montaña rusa a la que me subí de muy chica y que, por suerte, me adapté. Aunque a veces vuelve a ser difícil. Y me encanta”.

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La parte de Meri que todavía no se animó a mostrar

Más allá de las canciones que ya publicó, la artista siente que todavía tiene una parte de sí misma que permanece guardada.

“Exponer creo que la parte más difícil es animarme a exponer las cosas que más son reales para mí, que todavía tanto no lo hice”, reconoció.

Meri asegura que ya mostró aspectos muy vulnerables de su vida, pero que todavía hay un nivel de intimidad al que no se animó a llegar.

“Sí mostré cosas muy vulnerables, muy mías, pero las más, más, más no las mostré todavía. Entonces estoy en ese momento de decir: ‘Bueno, me animo’”, adelantó.

Ese deseo también podría reflejarse en su próxima música. La cantante imagina un proyecto todavía más personal, incluso desde la forma de producirlo.

“También desde el sonido, desde algo que hice en mi casa con mi guitarra y produciendo en el fondo de mi casa con un amigo. Desde decir: ‘Ahí me animo a mostrar esto que hice, realmente todo el esqueleto completo’”, explicó.

Quizás, después de años de explorar diferentes géneros y de aprender a ocupar su lugar como solista, el próximo desafío de Meri Deal no sea encontrar un nuevo sonido, sino animarse a mostrar la versión más auténtica de sí misma.