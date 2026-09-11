Carolina Papaleo debutó en “El Secreto”, la exitosa obra que se presenta de miércoles a domingo en el Teatro Multitabaris, y vivió una noche cargada de emoción junto a sus familiares, amigos y compañeros de elenco.

La actriz se incorporó al espectáculo para reemplazar a Ana María Picchio, quien se encontraba al frente de la obra, y permanecerá en el papel hasta el próximo 11 de octubre.

El estreno tuvo un momento especialmente emotivo cuando, al finalizar la función, Gerardo Romano le entregó un ramo de flores y le dedicó una frase que tocó una fibra muy especial en Carolina.

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La frase de Gerardo Romano que emocionó a Carolina Papaleo

Después de la función, Romano se acercó a Papaleo para felicitarla por su debut y le entregó un ramo de flores.

Fue entonces cuando le dijo: “¡Tu vieja estaría muy contenta!”.

Foto: prensa El Secreto

Las palabras emocionaron profundamente a Carolina y se convirtieron en uno de los momentos más especiales de la noche.

El gesto tuvo además un significado particular para ambos actores, que volvieron a compartir una ficción más de tres décadas después de haber sido una de las parejas más recordadas de Zona de riesgo.

La dupla se reencontró ahora sobre el escenario, en una noche que estuvo marcada por los recuerdos y el afecto de sus compañeros.

El debut de Carolina Papaleo en “El Secreto”

La actriz llegó al Teatro Multitabaris acompañada por familiares y amigos que se acercaron para acompañarla en este nuevo desafío profesional.

Al terminar la función, recibió una gran ovación del público y el cariño del elenco, que celebró su incorporación a la obra.

Después del saludo final, Carolina, Gerardo Romano y el resto de los integrantes del espectáculo continuaron el festejo con una cena en Villegas Restó, en Puerto Madero.

Foto: prensa El Secreto

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Quiénes protagonizan “El Secreto”

“El Secreto” se mantiene desde agosto de 2025 entre las propuestas de la cartelera porteña y actualmente cuenta con un elenco integrado por Carolina Papaleo, Gerardo Romano, Rodrigo Noya y Gabriela Sari.

La obra está dirigida por Manuel González Gil y tiene libro del dramaturgo francés Éric Assous.

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Papaleo permanecerá en el espectáculo hasta el 11 de octubre.

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“El Secreto”: funciones y entradas

Elenco: Carolina Papaleo, Gerardo Romano, Rodrigo Noya y Gabriela Sari.Funciones: de miércoles a domingo.Teatro: Multitabaris, Av. Corrientes 831, CABA.Carolina Papaleo: en funciones hasta el 11 de octubre.Entradas: PlateaNet.