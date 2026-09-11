En el programa Puro Show, la panelista Pochi reveló en la ‘ronda de chimentos’ que Juli Puente, quien recientemente fue mamá junto a Facu Miguelena, demandaría a quienes “difamen, utilicen su nombre, porque su nombre es una marca, y la hostiguen en sus redes sociales”.

Todo comenzó luego de que una “influencer” contara que habría recibido mensajes del marido de Juli, quien es su representante, solicitando que bajara un video en el que opinaba sobre ella: “Me mandó mensajes diciéndome que si para hoy no bajo un video en el que opino sobre ella, me va a iniciar acciones legales”, dijo la joven que inició la polémica.

Juli Puente en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Tras hablar con Juli, Pochi reveló qué le dijo sobre el accionar de su pareja y máganer: “Me dijo que siempre que usen la imagen de ella sacada de contexto para difamar, el equipo de abogados le recomiendan mandar ese mensaje y que de ser necesario los demandan, ya han demandado a otra influencer que mostró la cara de su bebita en redes sociales”.

LA RESPUESTA DE JULI PUENTE: “NO ESTOY PENDIENTE DE ESTAS COSAS PERO SÍ MIS ABOGADOS Y MI MARIDO”

En el vivo de eltrece, Pochi explicó que la polémica surgió luego de que esta “influencer” que habla de la vida de los famosos difamara su nombre, que es una marca regitrada, y contó qué le dijo Juli Puente al respecto.

“Le hablé sobre esto, ella acaba de ser mamá hace dos meses, ella la verdad me dice, ‘yo estoy a full con mi beba, no estoy pendiente de estas cosas, pero sí mis abogados y mi marido, porque es mi mánager’”, dijo la panelista sobre su charla con Juli.

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