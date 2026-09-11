La cuenta regresiva para la 78ª edición de los Premios Emmy ya comenzó y las principales producciones de la televisión se preparan para una de las noches más importantes del año.

Según los pronósticos publicados por Betsson, The Pitt parte como la gran favorita en drama, mientras que Widow’s Bay hace lo propio en comedia. Las cotizaciones también anticipan una marcada ventaja para algunos de los actores y actrices nominados, aunque todavía hay lugar para las sorpresas.

Linda Cardellini (izquierda) y David Harbour posan en la sala de prensa con los premios a la mejor actriz de reparto en una serie limitada o de antología o película y al mejor actor de reparto en una serie limitada o de antología o película por "DTF St. Louis", durante la segunda noche de los premios Emmy de Artes Creativas, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Por: AP Photo/Chris Pizzello

The Pitt, la gran favorita a Mejor Serie Dramática

En la categoría de Mejor Serie Dramática, The Pitt aparece como la principal candidata. La ficción médica, que recupera parte del espíritu de clásicos del género como ER Emergencias, llega a la ceremonia con un marcado favoritismo.

Detrás se ubican Pluribus, la nueva serie de ciencia ficción y drama, y A Knight of the Seven Kingdoms, la precuela del universo de Game of Thrones.

Ben Archard posa en la sala de prensa con el premio a la dirección destacada de un programa de telerrealidad por "The Traitors", durante la primera noche de la ceremonia de los premios Emmy de Artes Creativas, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Por: AP Photo/Chris Pizzello

Más atrás aparecen Slow Horses y Your Friends and Neighbours, dos producciones que podrían convertirse en las sorpresas de la noche si finalmente logran imponerse sobre las favoritas.

Noah Wyle y Rhea Seehorn, entre los grandes favoritos

El favoritismo de The Pitt también se traslada a las categorías de actuación. Noah Wyle, protagonista de la serie, aparece como el principal candidato a quedarse con el Emmy a Mejor Actor Principal de Drama.

El actor, que alcanzó gran popularidad por su trabajo en ER, vuelve a estar en el centro de la conversación televisiva con su interpretación en la producción médica.

Entre sus principales competidores aparecen Gary Oldman, por Slow Horses; Sterling K. Brown, por Paradise; y Mark Ruffalo, por Task.

En la categoría femenina, la favorita es Rhea Seehorn, protagonista de Pluribus. La actriz deberá enfrentarse, entre otras, a Zendaya, por Euphoria, y Keri Russell, por The Diplomat.

La pelea por el Emmy a Mejor Comedia

Las categorías de comedia también prometen una definición atractiva. Widow’s Bay aparece como la producción mejor posicionada para quedarse con el premio a Mejor Serie de Comedia, seguida por la multipremiada Hacks.

Más atrás aparecen dos títulos que ya conocen la gloria de los Emmy: The Bear y Abbott Elementary. Un triunfo de cualquiera de ellas representaría una de las grandes sorpresas de la ceremonia.

En los premios individuales, Jean Smart, por Hacks, parte como una de las grandes candidatas a Mejor Actriz de Comedia. Entre sus competidoras aparecen Elle Fanning y Lisa Kudrow.

En el rubro masculino, Matthew Rhys, por Widow’s Bay, encabeza los pronósticos. El actor, recordado especialmente por su papel en The Americans, competirá con figuras como Martin Short, de Only Murders in the Building.

Betty Gilpin posa en la sala de prensa con el premio a la mejor actriz invitada en una serie de comedia por "Widow's Bay" durante la segunda noche de los premios Emmy de Artes Creativas, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Por: AP Photo/Chris Pizzello

Bad Bunny ya hizo historia en los Emmy 2026

Antes de la gran ceremonia, los Emmy ya tuvieron uno de sus momentos más destacados. Durante el fin de semana del 5 y 6 de septiembre se entregaron los premios correspondientes a las categorías técnicas y artísticas, conocidos como Creative Arts Emmy Awards.

Uno de los grandes protagonistas fue Bad Bunny, que obtuvo los siete premios correspondientes a las categorías en las que estaba nominado por su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

El reconocimiento más importante fue el Emmy a Mejor Especial de Variedades en Vivo, un premio que convirtió a su espectáculo en apenas el segundo show de medio tiempo del Super Bowl en obtener ese galardón.

El antecedente había sido el espectáculo de 2022, protagonizado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent.

Cuándo son los Premios Emmy 2026

La 78ª edición de los Primetime Emmy Awards tendrá su gran ceremonia el 14 de septiembre de 2026, cuando se conocerán los ganadores de las principales categorías.

Hasta entonces, The Pitt, Pluribus y Widow’s Bay aparecen entre las producciones que concentran mayor expectativa, mientras que nombres como Noah Wyle, Rhea Seehorn, Jean Smart y Matthew Rhys llegan como algunos de los grandes favoritos en las categorías de actuación.

Como ocurre cada año, los Emmy tendrán además otro ingrediente que trasciende los premios: la discusión sobre cuáles fueron las mejores series y actuaciones de la temporada y si los favoritos finalmente consiguen transformar las expectativas en estatuillas.

Las cuotas y los pronósticos completos pueden consultarse en Betsson.