La relación entre las personas y los gatos cambió en los últimos años. Cada vez más tutores buscan entender mejor sus necesidades y adaptar los hogares para favorecer su bienestar, en lugar de limitarse a cubrir cuestiones básicas como la alimentación y la higiene.

La nutrición según la etapa de vida, los controles veterinarios periódicos y el enriquecimiento ambiental forman parte de una mirada más integral sobre el cuidado de los felinos que empieza a ganar espacio entre quienes conviven con ellos.

Sin embargo, todavía existe una brecha de información. Según datos difundidos por Royal Canin, el 50% de las personas no realiza una preparación previa antes de incorporar un gato a su hogar.

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Qué tener en cuenta antes de sumar un gato a la familia

La llegada de un gato a una casa implica mucho más que preparar un comedero y una caja sanitaria. Conocer sus necesidades y anticiparse a los cambios puede facilitar la adaptación del animal y favorecer una convivencia saludable.

Entre los aspectos que cobran importancia están conocer las características propias de la especie, preparar espacios seguros y ofrecer estímulos adecuados para que el gato pueda desarrollar sus comportamientos naturales.

También resulta fundamental considerar que las necesidades de un felino no son las mismas durante toda su vida. Un gatito, un adulto y un gato en etapa de madurez requieren cuidados diferentes.

Por qué los gatos quieren jugar todo el tiempo. (Foto: Adobe Stock) Por: Africa Studio - stock.adobe.com

Alimentación y controles veterinarios, dos pilares del bienestar felino

La nutrición es otro de los puntos que adquirió mayor relevancia dentro del cuidado de las mascotas. La tendencia apunta a dejar de pensar únicamente en la cantidad de alimento y prestar atención a las necesidades específicas de cada animal.

La edad, el tamaño, el nivel de actividad y determinadas características individuales son algunos de los factores que pueden influir en la alimentación adecuada.

A esto se suma la importancia de realizar controles veterinarios periódicos, incluso cuando el gato no presenta signos evidentes de enfermedad. Las consultas permiten realizar un seguimiento de su estado general y detectar posibles problemas de manera temprana.

Enriquecimiento ambiental: cómo adaptar la casa para un gato

Otro concepto que cada vez aparece con mayor frecuencia cuando se habla de bienestar felino es el enriquecimiento ambiental.

La idea consiste en ofrecer al gato estímulos, espacios y posibilidades de interacción que contemplen sus comportamientos naturales. Lugares elevados, zonas de descanso, elementos para rascar, escondites y propuestas de juego pueden formar parte de un ambiente pensado específicamente para sus necesidades.

No se trata necesariamente de transformar toda la casa, sino de generar diferentes espacios que permitan al animal explorar, descansar, jugar y mantenerse activo.

Los cambios de hábitat, cuando se mueven las cosas de sus lugares habituales o se modifica bruscamente la temperatura ambiente. Todo puede afectar al gato. Foto: Freepik

Una experiencia para conocer mejor el mundo de los gatos

En línea con esta tendencia, Royal Canin organizó la Cat House, una experiencia inmersiva e interactiva que busca acercar información sobre el bienestar felino y la tenencia responsable.

El recorrido está pensado para que los tutores puedan conocer, junto a especialistas, distintos aspectos relacionados con los cuidados que necesita un gato durante las diferentes etapas de su vida.

La propuesta pone el foco en tres ejes: nutrición basada en ciencia, controles veterinarios y enriquecimiento ambiental, combinando información y entretenimiento.

La iniciativa se puede visitar este viernes 11 y sábado 12 de septiembre en Águila Pabellón, ubicado en Avenida Sarmiento 2725, Ciudad de Buenos Aires.

La entrada es gratuita y requiere inscripción previa.

Del gato como mascota al gato como integrante de la familia

La evolución en la manera de entender el cuidado de los animales de compañía también refleja un cambio en el vínculo con ellos. Los gatos dejaron de ser considerados simplemente mascotas que se adaptan al hogar y cada vez existe mayor interés por comprender sus necesidades particulares.

Preparar el ambiente, conocer sus comportamientos, elegir una alimentación acorde y realizar controles veterinarios son algunas de las prácticas que forman parte de esta nueva mirada.

El objetivo no es solamente prolongar la vida de los animales, sino también generar las condiciones para que puedan desarrollarse de manera saludable y tener una mejor calidad de vida dentro de los hogares.