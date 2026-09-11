La guerra entre Jorge Rial y Marcelo Tinelli sumó un nuevo capítulo luego de que Marina Calabró decidiera contar su propia experiencia con el conductor. La periodista respaldó parte de los dichos de Rial y aseguró que, a lo largo de su carrera, Tinelli habría intentado frenar información que lo incomodaba.

En una entrevista con Puro Show, Calabró recordó las diferencias que mantuvo con Marcelo durante años y lanzó una contundente definición. “Yo tuve muchas idas y vueltas con él. Más vueltas que idas, en realidad, porque es un pesado, se enoja y como tiene línea directa con los jefes, llama”, aseguró.

MARINA CALABRÓ CONTÓ SU EXPERIENCIA CON MARCELO TINELLI

La periodista fue todavía más lejos al hablar sobre las dificultades que habría tenido para abordar determinados temas relacionados con el conductor. “En mi experiencia profesional de casi 30 años, es el tipo que más frenó sus temas de todo el medio”, afirmó.

Según Calabró, algunas de esas intervenciones terminaron afectando directamente su trabajo. “El que más intentó y logró bajar los temas que le resultaban urticantes, te diría que fue el que más material me hizo desaprovechar”, agregó.

Marina explicó que comprende que una figura pública pueda intentar comunicarse con las autoridades de un medio cuando considera que existe información delicada, pero marcó un límite cuando se trata de datos de interés público.

Marcelo Tinelli y Marina Calabró (Fotos: capturas América TV)

“Yo he contado sus temas empresariales, los cheques voladores, las deudas a proveedores, cosas que eran públicas… me dio bronca”, reconoció sobre algunos de los episodios que generaron tensión entre ambos.

QUÉ DIJO MARINA CALABRÓ SOBRE LA PELEA DE JORGE RIAL Y MARCELO TINELLI

Calabró también se refirió al fuerte enfrentamiento que protagonizan Jorge Rial y Marcelo Tinelli. Según explicó, el enojo del conductor de Argenzuela tendría un componente mucho más personal que profesional y estaría relacionado con Morena Rial.

“Él sintió una animosidad cuando Marcelo era gerente de América, como que fogoneó la figura de More. Está convencido de eso y no se la perdona”, explicó Marina.

De acuerdo con su interpretación, Rial habría sentido que Tinelli le prometía una cosa en privado mientras sucedía otra dentro del canal. “Sintió que en la cara le decía que lo iba a parar y por detrás seguía”, sostuvo.

Por último, Calabró consideró que el enfrentamiento excede una clásica disputa entre dos de las figuras más importantes de la televisión argentina. “Es una cuestión más personal, familiar que de egos”, concluyó sobre el verdadero motivo detrás de la furia de Jorge Rial con Marcelo Tinelli.