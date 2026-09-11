Virginia Da Cunha atraviesa un gran momento sentimental junto a Samir Jaliff, el DJ y productor musical de 25 años con quien convive. Frente a los comentarios que generaron los 19 años de diferencia entre ambos, la integrante de Bandana decidió responder con una contundente reflexión sobre el paso del tiempo.

A través de sus historias de Instagram, la cantante hizo un recorrido por diferentes etapas de su vida y compartió imágenes de cuando tenía 20, 30 y 40 años. En ese contexto, publicó una selfie en bikini y luego una postal abrazada a su pareja para revelar cómo comenzó esta nueva etapa sentimental.

“A mis 44 conocí a este gran hombre, eterno niño de 25 con el que hoy convivo”, escribió junto a la foto de ambos.

VIRGINIA DA CUNHA HABLÓ DE LOS 19 AÑOS DE DIFERENCIA CON SU NOVIO

La artista dejó en claro que la edad nunca representó un obstáculo para apostar por la relación. “La edad es una trampa del sistema. Lo digo desde que tengo 20 años”, sostuvo.

Además, utilizó sus propias experiencias para explicar cómo fue cambiando con el paso del tiempo. Recordó que a los 20 años sentía que debía pesar 40 kilos para verse bien y que, entre los 25 y los 30, se volcó a los deportes extremos, la música independiente y los viajes.

Virginia Da Cunha defendió su noviazgo con un hombre 19 años menor: “La edad es una trampa”. Crédito: Instagram

Finalmente, lanzó una reflexión con la que buscó responder a quienes cuestionaron su noviazgo: “No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís. Hay quienes involucionan y quienes evolucionan. La edad está en la mente que comanda al cuerpo”.

Virginia Da Cunha defendió su noviazgo con un hombre 19 años menor: “La edad es una trampa”. Crédito: Instagram

CÓMO NACIÓ LA RELACIÓN DE VIRGINIA DA CUNHA Y SAMIR JALIFF

La cantante ya había hablado públicamente de su enamoramiento al realizar un balance de su 2025. En aquel momento aseguró que había conocido al “hombre más hermoso y sorprendente” y explicó que, pese a sus diferencias, encontraron varios puntos en común.

“Somos dos locos que vivimos de la música y vemos el mundo de la misma manera”, expresó sobre el vínculo que construyeron.

Virginia Da Cunha defendió su noviazgo con un hombre 19 años menor: “La edad es una trampa”. Crédito: Instagram

La conexión entre ambos también quedó plasmada en un gesto especial: decidieron tatuarse juntos el número 22. Según explicó la artista, para ellos representa un número maestro y también está relacionado con “El Loco” del Tarot, figura que identifican con la libertad, la intuición y la decisión de vivir por fuera de las normas.

Además del romance, la música se convirtió en otro de los puntos que los une y hasta crearon un proyecto musical juntos. Desde entonces, comparten parte de su vida cotidiana, viajes y momentos en pareja en las redes sociales, donde la diferencia de edad continúa generando comentarios que la cantante decidió enfrentar sin vueltas.