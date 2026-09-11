Pablo Lescano sorprendió con un nuevo proyecto por fuera de la música. El líder de Damas Gratis decidió llevar una de sus frases más populares al mundo de las golosinas y presentó ATR, su propia línea de alfajores rellenos con dulce de leche, que ya comenzó a llegar a los kioscos.

El músico aprovechó la identidad que construyó alrededor de las siglas ATR, históricamente asociadas a “A todo ritmo”, para darles un nuevo significado: “A todo relleno”. De esta manera, amplía su marca personal, que ya cuenta con productos de merchandising, y se suma al boom de lanzamientos que atraviesa el mercado argentino de alfajores.

CÓMO SON LOS ALFAJORES ATR DE PABLO LESCANO

Los alfajores ATR de Pablo Lescano se presentan en dos variedades. La versión negra lleva abundante dulce de leche, baño inferior de chocolate y una cobertura semiamarga, mientras que la blanca conserva el mismo relleno pero está cubierta con baño de repostería blanco.

Cada alfajor pesa 80 gramos y se comercializa también en una caja exhibidora que incluye 12 unidades de ambas variedades. El packaging mantiene la estética vinculada al cantante, con su firma y una adaptación de una de sus frases características: “¡A todo relleno, perro!”.

Pablo Lescano lanzó sus propios alfajores ATR: cuánto cuestan y dónde comprarlos. Crédito: Instagram

CUÁNTO CUESTAN Y DÓNDE COMPRAR LOS ALFAJORES DE PABLO LESCANO

La caja de 12 alfajores ATR tiene un precio de $18.000, según la información difundida durante el lanzamiento. Además de comenzar a desembarcar progresivamente en kioscos de distintos puntos del país, el producto también puede adquirirse de manera online.

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La empresa encargada de elaborar los alfajores ofrece compras minoristas de cajas de 12 unidades y también una modalidad destinada a comerciantes y distribuidores. Así, Pablo Lescano suma una nueva faceta empresarial y busca trasladar el fenómeno de Damas Gratis y el universo ATR a uno de los productos más populares entre los argentinos.