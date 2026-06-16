El mundo de la cumbia se sacudió en las últimas horas por una foto que Pablito Lescano y Cecilia Calafell subieron —y luego borraron— de sus redes sociales. La imagen, lejos de pasar desapercibida, alimentó los rumores de reconciliación a solo un mes del anuncio de la separación tras más de 20 años juntos.

La escena fue capturada y difundida por Pochi de Gossipeame: se los vio a ambos compartiendo un mate en una mesa, con Lescano dándole un beso en la mejilla a Calafell. Ella, con una campera con un osito bordado, miró a cámara con una sonrisa tímida.

Pablito Lescano y su ex subieron una foto juntos, la eliminaron y despertaron rumores de reconciliación (Foto:; captura Instagram @gossipeame)

Él, con su clásica campera deportiva azul, se inclinó hacia ella con el mate en la mano. Todo, en un clima de intimidad y complicidad que dista mucho de la imagen de una pareja separada.

Leé más:

Salieron a la luz las fotos de soltera de Cecilia Calafell, la ex de Pablo Lescano, y estallaron las redes

EL BESO, EL MATE Y LA FOTO BORRADA: LA SEÑAL QUE ALIMENTA UNA RECONCILIACIÓN ENTRE PABLITO LESCANO Y CECILIA CALAFELL

Como si fuera poco, la canción que sonaba de fondo en la publicación original de Calafell era “Stand By Me” (“Quedate conmigo”), de Ben E. King, un detalle que no pasó inadvertido para los seguidores atentos.

El movimiento en redes fue tan veloz como llamativo: Lescano subió la foto, Calafell la reposteó y, minutos después, ambos la eliminaron. La secuencia no hizo más que sumar leña al fuego de las especulaciones. Pochi lo resumió con la pregunta que muchos se hicieron: “¿Pablito y su mujer reconciliados? Él subió esto, ella reposteó y después eliminaron”.

Cecilia Calafell (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Hasta el momento, ni Lescano ni Calafell salieron a aclarar la situación. Pero la eliminación del contenido, lejos de apagar el tema, terminó por convertirse en el dato más elocuente de todos.

Leé más:

Cecilia Calafell explotó tras su escandalosa separación de Pablo Lescano y dejó un mensaje demoledor

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.