Una persona murió y varias resultaron heridas luego de una violenta pelea en el recital de Damas Gratis en Bogotá, Colombia.

La tragedia ocurrió antes del comienzo del show en el Movistar Arena y forzó la suspensión del espectáculo. Pablo Lescano, líder de la banda, se pronunció con profunda tristeza tras lo ocurrido.

A través de su cuenta de Instagram, el referente de la cumbia escribió un mensaje desgarrador: “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”, acompañado por el texto “muy triste por todo lo sucedido”.

También compartió los mensajes de dolor y desilusión de sus seguidores, quienes lamentaron no haber podido disfrutar del recital.

Uno de los fanáticos expresó: “Era un sueño poder verte, a ti y a tu banda, y por culpa de unos pocos pagamos todos. Qué triste, de verdad, justamente estaba cumpliendo años y ese era mi regalo”. Otro agregó: “Muchos estábamos ahí con ganas de escucharte y gozar el concierto. En serio, perdón”.

Pablo Lescano se mostró devastado tras los incidentes fatales en el recital de Damas Gratis en Colombia. Crédito: Instagram

BATALLA CAMPAL ANTES DEL SHOW DE DAMAS GRATIS EN BOGOTÁ

La violencia estalló el miércoles por la noche, antes del inicio del recital que marcaba el cierre de la gira de Damas Gratis por Colombia. Según los videos que circularon en redes sociales, barras bravas de distintos equipos de fútbol comenzaron a enfrentarse dentro del estadio, con golpes, objetos arrojados, palos e incluso armas blancas.

El Movistar Arena fue evacuado por decisión de las autoridades del lugar, quienes explicaron en un comunicado que el evento se suspendió “por motivos de seguridad y para proteger a los asistentes y colaboradores”. A su vez, indicaron que la decisión buscó facilitar la intervención policial y la recuperación del orden.

Sin embargo, los incidentes continuaron en las inmediaciones del estadio, donde ocurrió la tragedia. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la muerte de una persona atropellada fuera del recinto y repudió los hechos: “Este tipo de violencias no puede ser aceptado como normal. Varias personas están siendo atendidas en distintos centros hospitalarios de la ciudad”.

Galán también anticipó que convocó a una reunión urgente con los organizadores del evento, representantes del estadio y autoridades de seguridad para establecer responsabilidades. Cerró su comunicado con una frase contundente: “La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”.